Santos espera Sampaoli no domingo e tem dois planos para apresentar técnico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Jorge Sampaoli chega ao Brasil neste domingo para acertar os detalhes finais de seu contrato com o Santos. Inicialmente, a diretoria santista o esperava neste sábado, mas o treinador adiou o encontro para o dia seguinte. A ideia é que o argentino assine contrato de duas temporadas até segunda-feira.

O Santos possui dois planos para a apresentação oficial do técnico que comandou a seleção argentina de Messi na última Copa do Mundo, da Rússia. Um deles é apresentá-lo na próxima semana, antes de seu retorno ao país sul-americano.

Outra possibilidade é que Sampaoli seja apresentado somente na reapresentação do elenco santista, no dia 2 de janeiro. A decisão será tomada após a diretoria santista consultar o treinador.

Sampaoli se reúne com o presidente José Carlos Peres e companhia no início da noite deste domingo, no Santos Business Center (centro de negócios), localizado em ponto estratégico da Capital, praticamente ao lado do estádio do Pacaembu.

O argentino só deve conhecer a Vila Belmiro e, principalmente, o CT Rei Pelé, na segunda-feira.

Sampaoli já avisou que pretende conversar com a diretoria santista sobre a estrutura do CT Rei Pelé. O argentino quer se envolver na parte tecnológica do local, falar sobre os aparelhos da academia e até da alimentação.

O Santos alega que Jorge Sampaoli assinou pré-contrato com o clube e só vem ao Brasil para discutir o planejamento par 2019. A assessoria do técnico argentino confirma o encontro para este fim de semana e diz que o treinador vem com a sua comissão técnica. Eles também descartaram que Sampaoli possa "recuar" por conta das sondagens do futebol dos Estados Unidos e da Europa.