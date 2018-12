Santos fecha com Sampaoli e espera técnico no sábado para assinar contrato

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos encaminhou o acerto com o técnico Jorge Sampaoli, 58, livre no mercado desde o desligamento da seleção argentina, em julho deste ano, após a Copa do Mundo na Rússia.

Segundo apurou a reportagem, a diretoria passou a priorizar Sampaoli ao descobrir que ele custaria praticamente o mesmo valor de Arial Holan, técnico do Independiente.

A diretoria santista acertou salários de US$ 2 milhões por temporada (cerca de R$ 7,7 milhões) com Sampaoli. Desta forma, o técnico argentino receberá US$ 166 mil por mês (equivalente a R$ 644 mil).

Holan, por sua vez, receberia no Santos cerca de US$ 1,6 milhão (R$ 6,1 milhões) por temporada. Sendo assim, o argentino ganharia US$ 133 mil por mês (R$ 512 mil), além de luvas e premiações por metas alcançadas no time alvinegro.

A diretoria santista espera Sampaoli no Brasil neste sábado (15) para assinatura contratual. A reportagem ainda apurou que o técnico argentino deve fechar vínculo de dois anos, quando termina o mandato do presidente José Carlos Peres.

A cúpula alvinegra já pagou a passagem de Sampaoli, seu empresário, seu estafe e parte de sua comissão técnica.

O Santos, inclusive, já acenou com a contratação no Twitter. Após postagem de uma bandeira argentina, o clube confirmou o acerto prévio.

"Santos FC e Jorge Sampaoli têm um aceite assinado na proposta para que o argentino seja o treinador da equipe em 2019. Os últimos detalhes e a assinatura do contrato devem ser finalizados em encontros presenciais neste final de semana", disse o clube na rede social.

Esta não é a primeira vez que o Sampaoli, com passagens por seleção do Chile, Sevilla-ESP e pela Universidad de Chile-CHI, tem o nome ligado ao clube. Ainda este ano, o assessor do treinador afirmou publicamente que ele foi procurado pelo Santos, o clube negou na ocasião.

Antes de definir pela chegada do técnico Cuca, o clube idealizou uma aposta em um nome internacional. Com isso, Juan Carlos Osório, que estava se desligando da seleção mexicana e hoje treina o Paraguai, e Sampaoli, foram procurados.