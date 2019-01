Santos oficializa a contratação do goleiro Éverson por quatro anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos anunciou, na tarde desta quinta-feira (24), a contratação do goleiro Éverson, de 28 anos e que estava no Ceará. O jogador assinou contrato com a equipe até o fim de 2023.

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, também se manifestou no Twitter nesta quinta-feira para se despedir do goleiro. Para ele, Éverson está entre os melhores goleiros da história do clube.

"Quero publicamente agradecer ao Éverson que honrou a camisa do Ceará e para mim está entre os maiores goleiros do Ceará de todos os tempos. Muito sucesso e obrigado pelo grande trabalho no Vozão!", postou o dirigente.

O Santos pagou R$ 4 milhões, parcelados, para contar com o jogador, que assinou contrato de quatro anos. Além disso, o clube da Vila Belmiro deve ceder um jogador ao Ceará, que ainda estuda o nome da lista de atletas disponibilizada pelos santistas e que conta com nomes como Rafael Longuine, Daniel Guedes e Rodrigão.

O goleiro foi mais um jogador brasileiro pedido por Jorge Sampaoli após o técnico argentino assistir a diversos vídeos de jogos do Santos e de outros clubes brasileiros.

Everson estava no Ceará desde 2015, quando chegou contratado do Confiança-SE. Logo em seu primeiro ano, virou herói ao ajudar o time a permanecer na Série B com defesas milagrosas ao longo do torneio, especialmente no jogo da última rodada, contra o Macaé (1 a 0). Antes, havia passado por Guaratinguetá, onde foi reserva de Jaílson, e River-PI.

Titular absoluto do Ceará desde a reta final da Série B de 2015, Everson disputou 65 jogos com a camisa alvinegra na temporada passada e, enfim, conseguiu marcar o seu primeiro gol de falta em jogos oficiais -contra o Corinthians, na vitória por 2 a 1 pela 23ª rodada do Brasileiro.

Everson chega para disputar posição com Vanderlei, atual titular do gol do Santos. O Ceará, por sua vez, contratou recentemente o goleiro Richard, vindo do Paraná. O clube cearense adquiriu 50% dos direitos econômicos do arqueiro de 27 anos.