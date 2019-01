Santos vence a Ferroviária na estreia de Sampaoli no Campeonato Paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira rodada do Campeonato Paulista começou neste sábado (19), com estreia vitoriosa de Jorge Sampaoli no comando do Santos. A equipe alvinegra derrotou a Ferroviária por 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol de Jean Mota aos 32 minutos do segundo tempo.

O clima no Santos antes da partida era de tensão. Sampaoli ficou sabendo horas antes da partida que não poderia contar com Bruno Henrique, que está em fase final de negociação com o Flamengo. O argentino já havia reclamado da falta de reforços no clube.

A preocupação da torcida é ter uma temporada melhor que a de 2018, quando não conquistou nenhum título e não obteve vaga para a Copa Libertadores de 2019.

O Santos dominou a partida desde o primeiro minuto e quase abriu o placar no final do primeiro tempo, quando a cobrança de falta de Jean Mota foi defendida pelo goleiro Tadeu e depois encostou na trave.

Sampaoli colocou Copete em campo no segundo tempo, e o atacante foi o responsável pelo cruzamento pela esquerda que gerou o gol santista. Dentro da área, Felippe Cardoso tocou para trás e Jean Mota, sem marcação, chutou forte para o gol da Ferroviária.

Com a vitória, o Santos lidera momentaneamente o Grupo A, com dois pontos a frente da Ponte Preta, que empatou sem gols com o Oeste em casa.

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho; Alison, Diego Pituca (Copete) e Jean Mota (Yuri); Carlos Sánchez, Yuri Alberto e Felippe Cardoso

T.: Jorge Sampaoli

FERROVIÁRIA

Tadeu; Diogo Mateus, Elton, Rayan (Rodrigão) e Julinho; PH, Maurinho e Felipe Mateus; Felipe Ferreira (Uilliam), Tony e Lúcio Flávio

T.: Vinícius Munhoz

Árbitro: Vinicius Dias

Assistentes: Anderson Coelho e Bruno Salgado

Cartões amarelos: Pituca e Alison (Santos); Élton e Rodrigão (Ferroviária)

Gol: Jean Mota aos 33 minutos do segundo tempo (Santos)