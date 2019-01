São boas as condições para a segunda safra de milho e feijão

AN-PR

Estão sendo plantadas no Paraná a segunda safra de milho e feijão. As condições de plantio estão boas com o retorno das chuvas e a previsão é de aumento na produção.

Segundo Edmar Gervásio, do Deral, nesta penúltima semana de janeiro o plantio da segunda safra de milho avançou e já ocupa 17% da área total estimada de 2,2 milhões de hectares.

A expectativa de produção é de 12,7 milhões de toneladas de milho, um aumento de quase 40% em relação a safra em igual período do ano passado, quando o volume colhido atingiu 9,1 milhões de toneladas.

A segunda safra de feijão também já está plantada em 19% da área prevista (176.654 hectares). A estimativa para a segunda safra é de uma redução de 18% em relação à área plantada no ano passado.

Mesmo assim, a expectativa é o aumento de 21% na produção esperada, que deve passar de 281.558 toneladas colhidas no ano passado para 339.704 toneladas que devem ser colhidas este ano.

As condições de clima, atualmente estão favoráveis, com o retorno das chuvas alternadas com períodos de calor. Segundo Salvador, ainda pode haver uma recuperação da área plantada com a melhora dos preços do feijão no mercado consumidor. “O impacto dos preços no mercado pode fazer o produtor de feijão mudar de ideia e a área plantada pode aumentar ainda”, disse o técnico.