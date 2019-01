São Caetano monta ciganos da bola

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Do técnico aos principais jogadores, o São Caetano planeja surpreender os clubes grandes neste Campeonato Paulista com a aposta na experiência do elenco.

Comandante da equipe, o técnico Pintado, 53 anos, está em sua terceira passagem pelo Azulão. Em 14 anos de carreira, o treinador acumula 24 clubes e mais três participações como auxiliar.

Em busca de estabilidade e sendo reconhecido pelo bom trabalho no ano passado -levou o Azulão às quartas de final-, Pintado renovou o contrato até o final de 2020.

"A montagem da equipe foi muito bem planejada pela diretoria. Fico muito satisfeito em trabalhar com um grupo forte em um clube de tradição como é o nosso", analisou Pintado.

O perfil dos contratados é semelhante ao do técnico. Os principais jogadores são calejados e podem ser chamados de "ciganos da bola".

Entre os 16 jogadores que chegaram, os que são considerados os líderes do elenco são o volante Willians, 32 anos, que teve passagens por Corinthians, Flamengo e Internacional, e o atacante Rafael Marques, 35 anos, cria do Palmeiras, que defendeu Botafogo, Cruzeiro e Sport.

Outro conhecido é o volante Christian, 35 anos, que atuou pelo São Caetano em 2018.

"Vamos com os pés no chão, mas vejo este time com possibilidade de brigar por grandes coisas. Não quero ter aqui uma passagem apagada", disse Rafael Marques.

SÃO CAETANO

Apelido: Azulão

Fundação: 04/12/1989

Estádio: Anacleto Campanella, com capacidade para 14.400 torcedores

Principal título: 1 Paulista (2004) e 2 Séries A-2 do Paulista (2000 e 2017)

Melhor colocação: campeão (2004)

Colocação no Paulista-2018: 7º lugar

Técnico: Pintado