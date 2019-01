São José dos Pinhais apresenta time de vôlei para a disputa da Superliga B

Ascom/São José dos Pinhais

O vôlei é uma importante modalidade esportiva para São José dos Pinhais. O time feminino de Voleibol do município realizou uma apresentação oficial do Centro de Esportes e Lazer Ney Braga na sexta-feira (11), com o objetivo de integrar o time.

O time feminino está em preparação para a competição da Superliga B, Campeonato Brasileiro de Voleibol Feminino – Segunda Divisão. O jogo de estreia da equipe acontecerá no dia 26 de janeiro deste ano, contra o time de Londrina. Otimista, o treinador Alex Paiva, que treina a equipe para a Superliga B desde 2016, relata o quanto o time está se dedicando para o campeonato. “A expectativa é sempre de fazer uma grande partida, com um grupo jovem na temporada, mas é um grupo comprometido, um grupo que quer ter seu espaço no voleibol nacional”, conta.

Para as atletas, a Superliga B é um momento significativo para o esporte são-joseense e para o time. “Nossa expectativa é bem boa, o grupo é novo, mas iremos evoluir bastante durante o trabalho, a expectativa é sempre a vitória para que possamos conquistar nosso objetivo final que é ser campeão e ter acesso a Superliga A”, conta Cibele Carborkar de Melo, que há 15 anos joga por São José dos Pinhais.

Superliga B

A Superliga B Feminina é o acesso à elite do voleibol brasileiro e foi criada em 2012, com a intenção de potencializar a modalidade no país e também oportunizar o surgimento de novas equipes aumentando o nível e a disputa por vagas na série principal do esporte nacional.