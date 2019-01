São Paulo anuncia contratação da atacante Cristiane para equipe feminina

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (14) a contratação da atacante Cristiane, vice-campeã mundial e medalha de prata olímpica com a seleção brasileira. A jogadora chega para integrar a nova equipe feminina do time do Morumbi.

"Eu acho que é o sonho de toda atleta, de todo mundo, de representar um grande clube e hoje eu represento o São Paulo. Estou feliz demais. É uma alegria muito grande e eu espero poder representar à altura do clube", afirmou Cristiane, ao site oficial do São Paulo.

O anúncio é uma surpresa depois de a imprensa europeia tratar uma ida para o Barcelona como certa. Na última sexta-feira (11), o jornal espanhol Sport havia noticiado que o acordo seria concretizado após o retorno dos treinos com a seleção brasileira.

A atacante brasileira estava no Changchun Yatai, da China, desde meados de 2017. Antes disso, ela já havia vestido a camisa de Corinthians, Santos e PSG.

Aos 33 anos, a atacante tem em seu currículo por clubes a conquista da Copa Libertadores de 2009, quando jogava pelo Santos, e o Campeonato Alemão, de 2005/06, quando vestiu a camisa do Turbine Potsdam.

Pela seleção, ela esteve na equipe vice-campeã mundial em 2007 e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, e Pequim, 2008.