São Paulo avança em negociação por Pablo, e dirigente fala em "dar alegria à torcida"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo conseguiu avançar nas negociações para ter Pablo, destaque do Atlético-PR no título da Copa Sul-Americana deste ano. A operação deve envolver o pagamento de uma quantia menor do que os 10 milhões de euros (cerca R$ 44,2 milhões) inicialmente pedidos pelo clube paranaense, mas envolvendo o empréstimo de jogadores. Seria a primeira grande investida são-paulina no mercado.

Dirigentes dos dois clubes estão em Luque, no Paraguai, para o sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América de 2019. Lá, o diretor-adjunto de futebol do Tricolor, Fernando Chapecó, falou sobre as chances de contratar o atacante e apontou a desistência do Flamengo como um ponto de virada nas tratativas com os paranaenses.

"Obviamente com a saída do Flamengo da negociação acabou tendo mais repercussão. Muita gente comentando, mas estou aguardando o Lugano chegar. A negociação está ocorrendo e com a ausência do Flamengo as coisas melhoraram um pouco. Não tenho informação, mas estamos tentando contratar e dar alegria à torcida", admitiu o dirigente, em entrevista à Fox Sports.

Diego Lugano é superintendente de relações institucionais do São Paulo e representará o clube formalmente no sorteio. Outros cartolas, no entanto, integram a delegação tricolor na viagem à sede da Conmebol. Já o Atlético está com o presidente do conselho deliberativo Mario Celso Petraglia e com o diretor de futebol Rui Costa.