São Paulo confirma contratação do atacante Pablo por R$ 26,5 milhões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou a chegada de mais um reforço para 2019. O Tricolor vai contar com o atacante Pablo, destaque do Athletico-PR na campanha do título da Copa Sul-Americana. Para chegar ao acordo, o clube do Morumbi vai desembolsar 6 milhões de euros (R$ 26,5 milhões). A equipe paulista poderá ter de gastar mais 1 milhão de euros, caso algumas metas sejam atingidas.

O atacante, 26 anos, terá vínculo com o São Paulo por quatro anos e vai se apresentar oficialmente juntamente com o restante do time, em 3 de janeiro, no CT da Barra Funda. No dia seguinte, ele integrará a delegação que viajará para os Estados Unidos, onde será realizada a Florida Cup.

Para fechar a transação, o São Paulo contou com o desejo do jogador, que gostaria de defender o time do Morumbi.

“Fico arrepiado só de pensar que vou jogar no São Paulo. Iniciamos as conversas já faz algum tempo, o São Paulo sempre foi minha primeira opção pelo projeto que me foi apresentado, pela história do clube. Depois que acabou a Sul-Americana, conversei com o meu pai e com o pessoal que trabalha comigo, eles me perguntaram o que eu queria e eu falei que queria o São Paulo. É uma alegria enorme, pela história, por tudo o que o clube representa”, disse Pablo ao site oficial do São Paulo.

Além do São Paulo, Palmeiras e Flamengo também demonstraram interesse na contratação do jogador. O executivo de futebol tricolor, Raí, comemorou bastante a chegada do reforço.

“Pablo é um jogador que vem de três boas temporadas e que se destacou não só pela qualidade técnica, mas também pelo protagonismo, pelo poder de decisão, principalmente neste ano de 2018. É um jogador que pode atuar como centroavante, mas que não se limita a isso. É um atacante que faz gols, mas que tem capacidade de comandar o setor ofensivo, oferecendo alternativas aos companheiros. Estamos convictos de que ele será um reforço de grande influência para nossa equipe”, disse Raí.