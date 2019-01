São Paulo conta com show de artilheiro e avança na Copinha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo bateu o Rio Claro por 3 a 0 na noite desta sexta-feira e, assim, garantiu vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida, disputada na Fonte Luminosa, em Araraquara, teve os atacante Antony, com duas assistências, e Gabriel Novaes, com três gols, como grandes destaques.

Com os três tentos, aliás, Novaes segue firme na luta como artilheiro da competição. O camisa 9 do Tricolor já balançou as redes sete vezes em quatro confrontos. A próxima oportunidade para o goleador entrar em ação será contra a Ferroviária, em tira-teima de um duelo que já aconteceu na fase de grupos e acabou empatado por 2 a 2 - na ocasião, a equipe do interior comemorou o resultado e o primeiro lugar do Grupo 8. O reencontro dos times será novamente em Araraquara, após a Ferroviária viajar para eliminar o Velo Clube.

A atuação desta sexta foi a melhor do São Paulo na Copinha. Os comandados de Orlando Ribeiro mostraram evolução defensiva, minimizando a quantidade de contra-ataques sofridos e a exposição dos zagueiros Tuta e Morato. A dupla, inclusive, pareceu levar mais a sério o jogo, depois dos vacilos do empate com a Ferroviária.

Mas o grande diferencial esteve mesmo em Antony. O atacante não ficou preso à ponta direita, como nas outras partidas, e recebeu mais liberdade para recuar e armar o Tricolor. Foi um antídoto de Orlando Ribeiro para o desfalque de Gabriel Sara, cortado da Copinha por lesão. A ideia funcionou e deixou a marcação do Rio Claro perdida.

O goleiro Romário precisou trabalhar muito ao longo da primeira etapa, principalmente em chutes de fora da área. Rodrigo Nestor, outro que teve boa jornada, assinou as finalizações mais perigosas. Só que quando Antony foi ao fundo, Romário ficou vendido e só pôde lamentar os dois lances de oportunismo de Gabriel Novaes na pequena área. Os gols do artilheiro saíram aos quatro e aos 30 minutos da etapa inicial.

No segundo tempo, o Rio Claro tentou se lançar para o ataque e obrigou o goleiro Thiago Couto a trabalhar pela primeira vez. Foi em pancada de Marcos, de fora da área, aos 14 minutos. Só que o São Paulo devolveu logo no lance seguinte, quando Antony cruzou, Fabinho desviou e João Pedro salvou em cima da linha.

O Rio Claro voltou a incomodar com Luan, aos 34 minutos, que finalizou cara a cara com Thiago Couto e lamentou a defesa do goleiro tricolor e também a marcação de impedimento. Para piorar, o Tricolor fechou a conta na sequência. Vitinho, acionado por Orlando Ribeiro para ser o ponta direita, avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para o dono da noite, Gabriel Novaes, marcar o terceiro.

VEJA OS RESULTADOS DO DIA:

Figueirense* 1x0 Flamengo

Andradina 0x1 Rio Preto*

Desportiva Ferroviária 0x1 Galvez*

Guarani* 2x1 Votuporanguense

Internacional* 0x0 Taquaritinga (7x6 nos pênaltis)

Mirassol* 5x0 Comercial

São José-RS* 1x1 Ponte Preta (4x2 nos pênaltis)

Trindade* 1x0 Botafogo-SP

Vocem 2x3 Marília*

Cruzeiro* 1x1 Sport (5x3 nos pênaltis)

Atlântico 0x2 Botafogo*

Cuiabá 0x2 América-MG*

Athletico-PR* 2x1 Legião

Ferroviária* 2x2 Velo Clube (4x2 nos pênaltis)

Rio Claro 0x3 São Paulo*

*classificados