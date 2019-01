São Paulo e Vasco tentam quebrar jejum na Copinha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é apenas o time principal do São Paulo que atravessa um longo jejum sem taças relevantes. Nesta sexta (25), às 15h30, no Pacaembu, o time sub-20 do clube tricolor tenta encerrar uma seca de nove anos sem levantar a taça da Copa São Paulo de futebol júnior.

A última vez em que o clube foi campeão do tradicional torneio de base foi em 2010, quando a equipe contava com Casemiro, do Real Madrid (ESP), e Lucas Moura, do Tottenham (ING).

O Vasco também vive um jejum na Copinha. A última, e única, vez que o time venceu a competição foi em 1992, derrotando justamente o São Paulo na final.

O São Paulo chega à decisão com a melhor campanha do torneio. Na semifinal, a equipe tricolor aplicou uma goleada por 5 a 2 sobre o Guarani. Já o Vasco avançou com um triunfo nos pênaltis sobre o Corinthians.