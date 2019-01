São Paulo encaminha empréstimo de Tréllez ao Internacional

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Internacional afirmou que encaminhou a contratação do centroavante Tréllez, que atualmente joga no São Paulo. O jogador deve chegar por empréstimo até o final de 2019.

Confirmado pela reportagem, agora só falta ao jogador fazer os exames físicos e selar a contração com a sua assinatura.

Com a saída de Leandro Damião para o Frontale Kawasaki, do Japão, Trellez vai assumir a sua posição no Inter.

Trellez é o segundo jogador contratado pelo Inter para temporada 2019. Antes dele, Rafael Sobis foi apresentado. Jonatan Alvez e Pedro Lucas completam as opções do grupo.

Pelo São Paulo, o colombiano marcou seis gols em 38 partidas.