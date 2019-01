São Paulo enfrenta o Guarani e deve ter estreia de Hernanes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo encara o Guarani nesta quinta (31), às 21h, no Pacaembu, com uma novidade no banco de reservas. Principal contratação do time para a temporada, o meia Hernanes foi relacionado para a partida e deverá fazer a sua estreia no Paulista-2019.

O meio-campista deve entrar no segundo tempo e atuar alguns minutos. A comissão técnica mostra cautela com a situação do jogador, com medo de que ele apresente problemas musculares.

Após jogar 90 minutos na Florida Cup e um jogo-treino contra o São Caetano, na semana passada, Hernanes apresentou desgaste acima do normal. Ele passou a fazer trabalhos na academia para recuperar a melhor forma.

O retorno do meia aos gramados será paulatino. A ideia é que ele esteja em plena forma no jogo da Libertadores contra o Talleres, na quarta-feira (6).

Diante do Guarani, o São Paulo tenta se recuperar depois da derrota para o Santos por 2 a 0, domingo passado, no Pacaembu. A equipe tricolor lidera o Grupo D graças aos bons triunfos sobre Mirassol e Novorizontino nas duas primeiras rodadas.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins (Bruno Alves), Reinaldo; Jucilei (Liziero), Hudson, Nenê (Everton Felipe); Helinho, Pablo, Diego Souza. T.: André Jardine

GUARANI

Giovanni; Fabrício, Ferreira, Diego Giaretta, William Matheus; Fernandes, Ricardinho, Inácio, Rondinelly, Felipe Amorim; Diego Cardoso. T.: Osmar Loss

Estádio: Pacaembu, em São Paulo

Horário: 21h desta quinta-feira

Juiz: Douglas Marques das Flores