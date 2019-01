São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas que ocorreram na cidade de São Paulo na tarde desta quarta-feira (3) deixaram toda a cidade em estado de atenção, que indica que as chuvas possuem potencial para a formação de alagamentos. O estado de atenção foi decretado às 16h25. As informações são da Agência Brasil. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), há três pontos de alagamento intransitáveis na cidade neste momento: na Avenida Celso Garcia, na zona leste; e também na Praça da Bandeira e na Avenida 9 de Julho, no centro da capital. Também houve queda de árvores. A previsão dos meteorologistas do CGE é que o tempo seguirá instável na capital, com chuvas principalmente na zona leste. Para esta quinta (4), a previsão é que o sol apareça entre muitas nuvens. As chuvas devem diminuir e a temperatura pode variar entre 18º C e 26º C. Na sexta (5), não há previsão de chuva significativa na capital.