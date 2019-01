São Paulo estreia com derrota para alemães na Florida Cup

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo começou a temporada 2019 com derrota. Nesta quinta-feira, o time tricolor encarou o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, na rodada de abertura da Florida Cup e saiu derrotado por 2 a 1 do estádio Al Lang, em São Petersburgo, nos Estados Unidos.

Ante Rebic, que foi um dos destaques da Crocácia, vice-campeã da Copa do Mundo de 2018 abriu o placar para os alemães de pênalti, logo aos dez minutos de jogo. Nenê, aos dez do segundo tempo, empatou para os paulistas, mas um gol contra do estreante Igor Vinicius definiu a vitória europeia.

O confronto foi dominado pela equipe alemã na primeira metade da etapa inicial, mas depois foi marcada por equilíbrio, até que os tricolores conseguiram pressionar no fim do segundo tempo, mas sem sucesso na busca pelo empate. Também houve muita reclamação são-paulina contra a arbitragem de Andrew Musache pelo excesso de faltas marcadas no meio de campo.

Agora, o São Paulo volta a campo na Florida Cup no sábado, às 16h (de Brasília), contra o Ajax. A partida será realizada no Orlando City Stadium. O Eintracht pega o Flamengo, às 19h, também de sábado.

O placar foi inaugurado em São Petersburgo logo aos dez minutos. Foi resultado da imposição física dos alemães, que roubavam a bola com facilidade no campo ofensivo. Foi assim que Bruno Peres acabou desarmado ao receber passe de Tiago Volpi pela direita e cometeu pênalti em Willems. O croata Ante Rebic foi para a bola e marcou. Os tricolores reclamaram de falta em Arboleda na origem da jogada, mas o árbitro Andrew Musache interpretou o lance como normal.

Custou para que o São Paulo conseguisse sair da forte e adiantada marcação do Eintracht. E o caminho encontrado para isso foi pelos lados do campo. Bruno Peres, apesar do erro no gol, conseguiu boas descidas. Reinaldo, que também começou mal, cresceu na segunda metade da etapa inicial e criou duas grandes jogadas: serviu Helinho, que deu o primeiro chute brasileiro no jogo aos 38 minutos, e Hudson, que entrou bem como surpresa na área, mas furou a cabeçada com gol vazio no lance seguinte.

O técnico André Jardine cumpriu a promessa de trocar todo o time no intervalo. Assim, depois de promover as estreias de Tiago Volpi, Hernanes e Pablo, o técnico permitiu que Igor Vinícius, Léo e Willian Farias vestissem a camisa do São Paulo pela primeira vez.

O São Paulo passou apuros nos minutos iniciais do segundo tempo. Foram duas chances boas para o Eintracht em cruzamentos vindos da esquerda. Mas foi o Tricolor quem marcou. Aos dez minutos, Liziero roubou a bola no meio de campo, arrancou e acionou Diego Souza na área. O centroavante tentou a devolução, e a bola passou pelo volante, mas encontrou o chute de primeira de Nenê. Foi o 13º gol do meia pelo time paulista.

Oito minutos após Nenê empatar, os alemães voltaram a ficar em vantagem no placar. Jovic arrancou pela esquerda mais uma vez e cruzou rasteiro. Jean saiu para abafar, mas trombou com Igor Vinicius e viu a bola entrar. O lance, mistura de trapalhada e azar, deixou o goleiro irritado.

Outra boa jogada foi feita pelo lado esquerdo do ataque são-paulino. Everton Felipe buscou o pivô de Diego Souza, recebeu de volta e bateu forte para boa defesa de Rönnow. O meia-atacante revelado no Sport teve sua melhor atuação desde que chegou ao Tricolor, no ano passado, e se entendeu bem com Léo no lado esquerdo.

SÃO PAULO

Tiago Volpi (Jean); Bruno Peres (Igor Vinícius), Arboleda (Bruno Alves), Anderson Martins (Lucas Kal), Reinaldo (Léo); Jucilei (Willian Farias), Hudson (Araruna), Hernanes (Liziero); Helinho (Nenê), Pablo (Diego Souza), Everton (Everton Felipe). T.: André Jardine

EINTRACHT FRANKFURT

Kevin Trapp (Rönnow); Danny Da Costa (Russ), Abraham (Salcedo), N'Dicka (Stendera); Gelson Fernandes (Rode), Hasebe (Falette), De Guzmán (Tawatha), Willems (Fabián); Kostic (Haller), Rebic (Jovic), Hrgota. T.: Adi Hutter

Estádio: Al Lang Stadium, em São Petersburgo (EUA)

Juiz: Andrew Musache (EUA)

Cartões amarelos: Fabián e Tawatha (Frankfurt); Everton Felipe e Willian Farias (São Paulo)

Gols: Rebic, aos 10min do primeiro tempo, e Igor Vinicius, contra, aos 19min do segundo tempo (Frankfurt); Nenê, aos 10min do segundo tempo (São Paulo)