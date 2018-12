São Paulo estreia contra argentinos na pré-Libertadores e pode cair em grupo de River e Inter

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo estreia contra um time argentino na Copa Libertadores da América. Em sorteio realizado nesta segunda-feira (17), em Luque (Paraguai), ficou determinado que o time tricolor vai encarar o Talleres na segunda fase preliminar. Se passar por essa etapa, ainda terá de ganhar de Independiente Medellín (COL) ou Palestino (CHI) para entrar na fase de grupos.

Se superar a etapa preliminar de mata-mata, o São Paulo será levado ao Grupo A e terá adversários nada fáceis. Essa chave é encabeçada pelo River Plate, atual campeão continental, e ainda tem a presença do Internacional. O Alianza Lima, do Peru, completa o grupo.

O Atlético-MG, também na segunda fase da pré-Libertadores, irá enfrentar o Danubio, do Uruguai. Antes de seguir à fase de grupos, ainda há a terceira fase da pré-competição. Nesse caso, o Atlético pode encarar um representante ainda não definido da Bolivia, Defensor (URU) ou Barcelona (EQU).

Se avançar à fase de grupos, o Atlético-MG vai cair na chave E, encabeçada pelo Nacional (URU). Os outros times são Cerro Porteño (PAR) e Zamora (VEN).

O Palmeiras também deve ter adversários indigestos. A equipe alviverde é cabeça de chave do Grupo F e já tem dois rivais definidos: San Lorenzo (ARG) e Junior Barranquilla (COL). O outro vem da pré-Libertadores, podendo ser Melgar (PER), Universidad de Chile (CHI), Caracas (VEN), Defensor (URU) ou um time boliviano ainda não definido.

O Grupo B tem como representante brasileiro o Cruzeiro, que enfrentará Emelec (EQU), Huracan (ARG) e Deportivo Lara (VEN).

O Flamengo, no Grupo D, encara Peñarol (URU), LDU (EQU) e um representante boliviano ainda indefinido.

O Atlético-PR ficou no Grupo G, com Boca Juniors (ARG), Tolima (COL) e Jorge Wilstermann (BOL).

Fechando a definição de brasileiros, o Grêmio é outro time com uma chave complicada. No Grupo H, o campeão da Libertadores de 2017 encara o Rosário Central, a Universidad Católica e um adversário da pré-Libertadores, podendo ser até Nacional de Medellín (campeão da Libertadores de 2016) e Libertad (PAR).

A edição de 2019 da Libertadores terá final disputada em partida única, em Santiago, no Chile, no dia 23 de novembro. Além disso, a Conmebol deve implementar o VAR mais cedo, a partir das oitavas de final. Serão distribuídos R$ 600 milhões em premiações, com o campeão tendo direito a R$ 47 milhões, o dobro do ano passado.

Confira os duelos:

Pré-Libertadores:

1ª fase

E1 - Defensor Sporting-URU x Bolívia 4

E2 - Nacional-PAR x Delfim-EQU

E3 - Real Garcilaso-PER x Deportivo La Guaira-VEN

2ª fase

C1: Danubio-URU x Atlético-MG

C2: Melgar-PER x U. de Chile

C3: Bolívia 3 x Libertad-PAR

C4: Palestino-CHI x Independiente Medellín-COL

C5: Talleres-ARG x São Paulo

C6: E2 x Atlético Nacional-COL

C7: E1 x Caracas-VEN

C8: E3 x Barcelona-EQU

3ª fase

G1 - Vencedor C1 x vencedor C8

G2 - Vencedor C2 x vencedor C7

G3 - Vencedor C3 x vencedor C6

G4 - Vencedor C4 x vencedor C5

Fase de grupos:

Grupo A

River Plate-ARG

Internacional

Alianza Lima-PER

G4

Grupo B

Cruzeiro

Emelec-EQU

Huracan-ARG

Deportivo Lara-VEN

Grupo C

Olímpia-PAR

Sporting Cristal-PER

Godoy Cruz-ARG

Universidad Concepción-CHI

Grupo D

Peñarol-URU

Flamengo

LDU-EQU

Bolivia 2

Grupo E

Nacional-URU

Cerro Porteño-PAR

Zamora-VEM

G1

Grupo F

Palmeiras

San Lorenzo-ARG

Junior Barranquilla-COL

G2

Grupo G

Boca Juniors

Atlético-PR

Jorge Wilstermann-BOL

Tolima-COL

Grupo H

Grêmio

Universidad Católica-CHI

Rosario Central-ARG

G3