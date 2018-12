São Paulo fica perto de selar compra de Pablo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo corre para finalizar a contratação de Pablo, do Atlético-PR. O Tricolor deve pagar 7 milhões de euros (quase R$ 31,1 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante de 26 anos.

É justamente a divisão dos direitos que ficou para a etapa final das negociações. Os paranaenses queriam vender somente 60%, enquanto os paulistas tentaram obter uma fatia maior.

A operação deve ser bancada pelas finanças do próprio clube do Morumbi, que tem orçamento previsto para o futebol em 2019 na casa dos R$ 50 milhões, mas que pode aumentar com eventuais vendas.

O pagamento do São Paulo ao Atlético seria feito em parcelas espalhadas em até dois anos. É uma forma de tentar aliviar uma transação de porte tão grande para o mercado brasileiro.

Para vencer a concorrência do Flamengo, o Tricolor contou com o interesse de Pablo. A vontade do atleta foi decisiva na direção escolhida pela diretoria do Atlético-PR nas negociações. A equipe de Curitiba chegou a mencionar o Palmeiras como outro interessado.