São Paulo goleia Mirassol na primeira rodada do Paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Pacaembu, o São Paulo iniciou sua campanha no Paulista com goleada diante do Mirassol. O primeiro gol foi da equipe do interior, mas o time comandado por André Jardine assumiu o controle da partida e virou para 4 a 1.

Aos 12 minutos do primeiro tempo, o lateral Bruno Peres tentou desviar um cruzamento dentro da área, mas acabou marcando um gol contra. No entanto, o São Paulo reagiu e empatou aos 29, com um firme cabeceio de Anderson Martins após cobrança de escanteio.

Logo aos 5 minutos da etapa final, o São Paulo virou o placar com outro gol de cabeça, desta vez de Pablo. Com a expulsão do zagueiro Leandro Amaro, por falta em Bruno Peres, o Mirassol perdeu toda a organização em campo.

O terceiro gol são-paulino veio aos 12 minutos. Após chutar na trave, Nenê ficou com o rebote e cruzou para a área. Bem posicionado, Reinado mergulhou e fez 3 a 1. Oito minutos depois, Bruno Peres tocou para Hudson, livre, que chutou de fora da área para sacramentar a goleada.

O São Paulo lidera o Grupo D do Paulista, com três pontos. Sua segunda partida será fora de casa, contra o Novorizontino, na próxima quinta-feira (24).

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson (Liziero) e Jucilei; Helinho (Brenner), Nenê e Éverton; Pablo (Éverton Felipe).

T.: André Jardine

MIRASSOL

Matheus Aurélio; Daniel Borges, Riccieli, Leandro Amaro e Alex Ruan; Léo Baiano e Wellington Simião; Marquinho (Lelê), Jean Carlos (Sandoval) e Felipe Augusto; Carlão (Yuri).

T.: Moisés Egert

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luís Marques

Cartões amarelos: Hudson e Helinho (São Paulo); Leandro Amaro e Léo Baiano (Mirassol)

Cartão vermelho: Leandro Amaro (Mirassol)

Gols: Bruno Peres (contra), aos 12, e Anderson Martins, aos 29 minutos do primeiro tempo; Pablo, aos 5, Reinaldo, aos 12, e Hudson, aos 20 minutos do segundo tempo