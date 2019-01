São Paulo goleia o Guarani e está na final da Copa SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo disputará a final da Copa SP de futebol júnior no dia 25 de janeiro. Com gols de Antony (duas vezes), Fabinho (que perdeu pênalti depois de marcar), Paulinho e Vitinho, a equipe tricolor venceu o Guarani por 5 a 2, em Araraquara, nesta terça-feira (22), e se classificou para a decisão do torneio de juniores. Lucas Prado e Davó fizeram os gols da equipe de Campinas.

O primeiro gol do São Paulo na partida foi construído em boa jogada de Rodrigo Nestor, que encontrou espaço pelo meio e deixou Antony na cara da meta do Guarani. Com isso, aos três minutos de jogo, o camisa 7 só teve o trabalho de tocar na saída de Guilherme Gallis.

Uma ingrata surpresa atrasou a etapa complementar: ironicamente, houve queda de energia na Arena Fonte Luminosa. Porém, uma vez reiniciada a partida, o Tricolor voltou a dominar as ações ofensivas. Aos oito, Fabinho tabelou com Rodrigo Nestor -que mais uma vez foi garçom- e tocou no canto esquerdo da meta do Guarani.

A empolgação são-paulina em Araraquara chegou ao ápice aos 18 minutos, quando Pedro Moraes, do Guarani, tocou a bola com o braço para evitar um cruzamento. Porém, a cobrança de pênalti de Fabinho foi defendida pelo goleiro Guilherme Gallis.

Não houve tempo para qualquer preocupação prolongada. Três minutos depois, aos 21, Paulinho acionou Fabinho, que cortou para o meio e entregou a bola para Antony. O camisa 7, mais uma vez, finalizou com categoria e marcou.

O Guarani não deixou Araraquara e a Copa São Paulo de forma indigna. Afinal, aos 30 do segundo tempo, Lucas Prado aproveitou a sobra em escanteio cobrado por Bidu e finalizou. Até houve um toque de Thiago Couto, mas o goleiro tricolor não evitou o gol.

O quarto tento do São Paulo saiu aos 37 do segundo tempo, quando Vitinho recebeu bom lançamento de Ed Carlos, evitou a saída da bola pela linha de fundo e tocou para Paulinho marcar. Por fim, Davó fez o segundo de honra do Guarani, e Vitinho fechou a conta com o quinto gol tricolor.