São Paulo joga bem no primeiro tempo, mas reservas tomam virada do Ajax

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo teve grande primeiro tempo contra o Ajax, neste sábado (12), uma das sensações da atual edição da Liga dos Campeões da Europa, e saiu vencendo graças a gol de Hernanes. Mas a despedida do Tricolor na Florida Cup ainda guardava uma virada sofrida pelos reservas no segundo tempo. Os holandeses, que mantiveram boa parte do time titular, venceram por 4 a 2, incluindo um gol do brasileiro e cria são-paulina David Neres.

Além do Profeta, Brenner também marcou para a equipe brasileira, que teve desempenho muito melhor do que na estreia contra o Eintracht Frankfurt, na última quinta-feira. O Ajax, porém, conseguiu se impor no segundo tempo e ainda contou com um pênalti polêmico para reagir. Os outros três gols europeus foram anotados por Van de Beek, Tadic e Dolberg.

A compactação vista no primeiro tempo foi se dissolvendo aos poucos durante a etapa final e o Tricolor acabou se perdendo na marcação. Também contribuiu para o segundo tropeço da temporada uma chance perdida por Nenê, quando o duelo ainda estava 1 a 0 para os paulistas.

Agora, o São Paulo pensa no Campeonato Paulista. A estreia no Estadual foi marcada para o próximo sábado, dia 19, contra o Mirassol. Com o Morumbi passando por reformas, o confronto será disputado no Pacaembu, às 19h30.