São Paulo leva gol no fim e passa em segundo do grupo na Copinha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo não conseguiu se classificar em primeiro no Grupo 7 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quarta-feira, o Tricolor fez confronto decisivo com a Ferroviária, que jogou em casa na Arena da Fonte Luminosa, e terminou frustrado pelo empate por 2 a 2, sofrido nos minutos finais. Assim, o time do Morumbi perde os 100% de aproveitamento na competição.

A Ferroviária agora enfrenta o Velo Clube, que passou em segundo no Grupo 8, pela segunda fase da Copinha. Da mesma chave vem o próximo adversário do São Paulo, o Rio Claro, que foi líder.

O placar foi inaugurado aos 28 minutos do primeiro tempo, em grande jogada dos atacantes Fabinho e Gabriel Novaes. O primeiro recebeu na esquerda, buscou o pivô do parceiro e bateu sem dominar, de fora da área. O chute de direita foi fortíssimo e acertou o ângulo do goleiro Guilherme.

A partida estava totalmente controlada pelos são-paulinos, comandados por Orlando Ribeiro. Fabinho acertou o travessão, em chance incrível desperdiçada na marca do pênalti. Depois, Antony tentou cruzar e também parou no travessão. Só que a facilidade para agredir a Ferroviária se transformou em displicência aos 40 minutos.

O zagueiro Tuta, que havia iniciado a jogada do gol tricolor, fez cobertura perfeita para salvar o goleiro Thiago Couto, mas decidiu tentar dar um chapéu Felipe Estrella em vez de isolar. O atacante da Ferroviária travou o drible e chutou com raiva para o gol vazio.

A torcida da casa se empolgou e tentou lançar o time para cima do São Paulo, que precisou administrar a pressão até o intervalo. Na etapa final, a marcação dos mandantes parecia mais firme e os quatro atacantes tricolores tinham pouco espaço para agir. Era preciso que alguém chegasse de trás para surpreender. E foi o que Rodrigo Nestor fez.

Aos 18 minutos, o meio-campista recebeu na entrada da área, limpou dois marcadores com um drible e bateu firme, novamente no ângulo direito de Guilherme. Mais um golaço para delírio da torcida são-paulina, que parecia garantir a classificação na primeira posição.

Só que, em mais um vacilo da defesa tricolor, a Ferroviária buscou o empate mais uma vez. Lauro ajeitou para trás e Pedro Guerreiro sacramentou o 2 a 2, aos 43 minutos.

Veja os resultados do dia:

Boavista 0x6 Guarani

Ceilândia 1x5 Ponte Preta

Confiança 0x2 Taboão da Serra

CRB 0x5 Botafogo-SP

Desportiva Ferroviária 2x1 Novorizontino

Guarulhos 2x0 Madureira

Inter de Limeira 4x3 América-RN

Legião 0x1 Mirassol

Porto Calvense 1x1 Vitória da Conquista

Queimadense 1x7 Sertãozinho

Ariquemes 1x0 Bragantino

River 0x2 Trindade

São Bento 1x0 Santa Cruz

São Bernardo FC 0x1 CSA

Taubaté 0x1 Vasco

Trem 0x3 Batatais

Visão Celeste 2x0 Uberlândia

São José 0x1 Rio Preto

Andradina 2x1 Ceará

Carajas 0x5 Tubarão

Desportivo 0x0 Remo

EC São Bernadrdo 0x2 ABC

Elosport 1x4 Londrina

Flamengo (SP) 1x2 Coritiba

Itapirense 2x3 Figueirense

Jaguariúna 0x4 Flamengo

Juventus 2x3 Avaí

Manthiqueira 1x1 Juventude

Nacional 1x1 Goiás

Osvaldo Cruz 1x2 Atlético-GO

Primavera 1x1 Fortaleza

Taquaritinga 2x2 Bahia

União Barbarense 0x1 Vitória

Vocem 0x0 Sport

Votuporanguense 1x4 Internacional

Holanda 0x3 Serra (ES)

Rio Claro 3x1 Marília

Penapolense 0x2 Chapecoense

Paraibano 1x1 Comercial

Velo Clube 2x1 Náutico

Ferroviária 2x2 São Paulo

Galvez 2x0 XV de Piracicaba

Tupã 2x5 Athletico-PR

JOGOS DEFINIDOS DA SEGUNDA FASE:

Andradina x Rio Preto

São José (RS) x Ponte Preta

Cruzeiro x Sport

Vocem x Marília

Athletico-PR x Legião

Ferroviária x Velo Clube

Rio Claro x São Paulo

Cuiabá x América-MG

Atlântico x Botafogo

Internacional x Taquaritinga

Guarani x Votuporanguense

Trindade x Botafogo-SP

Figueirense x Flamengo

Corinthians x Porto (PE)

Red Bull x Ituano

Primavera x Desportivo Brasil

Visão Celeste x Fortaleza

Vasco x Juventude

Manthiqueira x Tubarão

OUTROS CLASSIFICADOS DEFINIDOS:

- Mirassol

- Vitória

- Desportiva Ferroviária

- EC São Bernardo

- CSA

- Taboão da Serra

- Londrina

- Flamengo (SP)

- Coritiba

- Juventus

- Avaí

- Goiás

- Nacional