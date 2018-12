São Paulo libera, e Goiás acerta contratação de Sidão por dois anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Goiás bateu a martelo pela contratação de Sidão. O clube goiano fechou acordo de duas temporadas com o goleiro, que defendeu o São Paulo na última temporada. A apresentação do arqueiro está prevista para o dia 3 de janeiro, em Goiânia.

Não foi envolvido outro jogador na transferência —o Goiás já vai arcar com o salário do arqueiro, que tinha vínculo com o time paulista até dezembro de 2019 . Para o setor, o treinador são-paulino, André Jardine, conta agora com Jean, Lucas Perri e Lucas Paes.

Contestado pela torcida do São Paulo, Sidão disputou 46 jogos na temporada, todos como titular, e sofreu 37 gols —média de 0,7 por jogo. Apesar das críticas, essa foi a melhor temporada do arqueiro nos últimos três anos. Na reta final do Campeonato Brasileiro, ele perdeu a vaga para Jean.

Outra negociação que estava em andamento entre os dois clubes, envolvendo o lateral-esquerdo Edimar, não evoluiu. O atleta também tem contrato com o São Paulo até o fim deste ano e a diretoria paulista não deve dificultar a transferência.

O Goiás reforça o elenco para o seu retorno à elite do futebol brasileiro. Em 2018, o clube garantiu o acesso ao terminar a Série B na quarta colocação.