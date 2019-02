São Paulo renova contrato de capitão da Copinha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou a renovação do contrato do capitão da Copinha, Diego Costa. O novo vínculo do zagueiro e volante será até 31 de dezembro de 2022. O anterior se encerraria no final de março de 2020.

"É um orgulho defender essa camisa e sou muito grato por tudo que o clube já me fez", disse Diego ao site do clube.

Aos 19 anos, Diego aproveitou as subidas de Luan e Liziera para o profissional para se firmar no sub-20 do São Paulo. Além da Copinha, ele também foi capitão da Copa RS do último ano.

O São Paulo conquistou a Copinha ao vencer o Vasco na final por 3 a 1 nos pênaltis, após um empate em 2 a 2 no tempo normal.