São Paulo terá festival com Thiaguinho, Dilsinho e Péricles antes do Natal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O samba vai dominar o palco do Espaço das Américas no dia 23 de dezembro. Dois dias antes do Natal, a casa da Barra Funda, na zona oeste, vai organizar o Samba SP, festival que terá como atrações o grupo Turma do Pagode e os cantores Péricles, Thiaguinho e Dilsinho.

Thiaguinho cantará as músicas mais famosas de sua carreira solo, entre elas "Ponto Fraco", "Só Vem", "Energia Surreal", "Acredito no Amor" e "Vamo que Vamo". " Preparei um show muito animado, com os grandes sucessos da minha carreira e outras canções do álbum 'Só Vem'. Vou cantar também a música 'Acredito no Amor', que é um dos meus últimos lançamentos e traz uma mensagem linda."

Ele ainda vai reservar um trecho de sua apresentação para músicas gravadas pelo Exaltasamba, grupo do qual fez parte de 2003 a 2011. "O público pede. Sempre canto 'Livre Pra Voar', 'Tá Vendo Aquela Lua' e 'Um Minuto'. Elas marcaram muito."

A Turma preparou um repertório variado, que reúne diversos momentos da carreira do conjunto. "Vamos tocar músicas dos dois volumes do álbum 'Misturadin', além de outros sucessos da nossa carreira", conta Marcelinho TDP, que toca cavaquinho no grupo. No "Misturadin", a Turma do Pagode cantou composições novas e pagodes dos anos 1990.

O conjunto vai tocar, entre outras, "Cobertor de Orelha", "Se Eu Pudesse", "Camisa 10", "Lancinho", "Horas Iguais", "Puxa, Agarra e Beija" e "Aonde quer Chegar", além de "Pesquisa no Google", que teve a participação especial da dupla sertaneja Henrique & Diego.

O cantor Péricles também vai passear por diversas fases. "Quero que o público se divirta muito e curta todos os momentos do show. Então, selecionei um repertório com sucessos do Exaltasamba, da minha carreira solo e faixas de 'Em Sua Direção', meu álbum mais recente", afirma ele, que, assim como Thiaguinho, também foi vocalista do grupo.

Dilsinho também vai aproveitar para mostrar novidades. "Vou cantar 'Péssimo Negócio', que lancei há pouco tempo, e vou interpretar 'Refém', '12 Horas' e 'Iôiô', canções com as quais o meu público se identifica", afirma ele.

"É sempre muito importante termos iniciativas que levantem a bandeira do samba e do pagode, e que reúnam tantas gerações desses ritmos em um mesmo palco", explica Péricles.

Os ingressos já estão à venda nas bilheterias do Espaço das Américas, de segunda a sábado, das 10h às 19h. As entradas também podem ser adquiridas no site da Ticket 360.