São Paulo tropeça no Morumbi e agora torce para o Corinthians contra o Inter

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo apenas empatou contra o América-MG neste sábado (22), por 1 a 1, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu a oportunidade de pressionar os rivais que jogam neste domingo (23).

Diego Souza abriu o placar a favor da equipe tricolor, aos 45 minutos do primeiro tempo. Matheusinho deixou tudo igual para o América-MG, aos 35 min da etapa final.

O time do técnico Diego Aguirre mostrou muita dificuldade de criar chances de gol. As melhores oportunidades apareceram em bolas alçadas à área e foi dessa forma que Diego Souza colocou o São Paulo na frente, subindo para cabecear bom cruzamento de Nenê. Contudo, no segundo tempo a equipe criou ainda menos e foi castigada com o gol dos mineiros, após boa troca de passes pela esquerda do ataque do América-MG que terminou com Matheusinho aproveitando rebote de Sidão para deixar tudo igual.

Agora, o São Paulo fica com 51 pontos e torce para um tropeço do Internacional, que tem 49 e enfrenta o Corinthians neste domingo, em Itaquera. O Palmeiras, outro concorrente são-paulino pela ponta da tabela, tem 47 e visita o Sport, na Ilha do Retiro.

Na próxima rodada, o clube do Morumbi vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, no estádio Nilton Santos. O América-MG recebe o Corinthians, no Independência, em Belo Horizonte.

SÃO PAULO: Sidão; Rodrigo Caio, Arboleda (Carneiro), Anderson Martins e Reinaldo; Hudson e Jucilei; Everton Felipe (Tréllez), Nenê e Liziero (Régis); Diego Souza.

T.: Diego Aguirre

AMÉRICA-MG: João Ricardo; Aderlan, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete e Zé Ricardo; Juninho (Matheusinho), David (Wesley Pacheco) e Gerson Magrão; Ruy (Robinho).

T.: Adílson Batista

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Cleriston Clay Barreto Rios e Fabrício Vilarinho da Silva

Público/Renda: 47846 (total)/R$ 1.906.143,00

Cartões amarelos: Arboleda e Carlinhos

Gols: Diego Souza (SAO), aos 46min do primeiro tempo, e Matheusinho (AME), aos 35min do segundo tempo.