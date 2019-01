São Paulo vence Mirassol e vai às quartas da Copa SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo derrotou o Mirassol por 3 a 0, na noite desta terça-feira, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, o Tricolor terá pela frente o Cruzeiro, que mais cedo, também nesta terça, eliminou o Rio Preto com uma goleada por 6 a 0.

Os gols são-paulinos na Fonte Luminosa, em Araraquara, foram marcados pelo centroavante Gabriel Novaes, pelo atacante Antony, justamente os dois que mais têm se destacado na Copinha, e pelo lateral-direito Sena. Novaes, inclusive, é o artilheiro da competição com nove gols. E Antony saiu ovacionado pela torcida quando recebeu descanso do técnico Orlando Ribeiro nos minutos finais.

Foram necessários 23 minutos para que o Tricolor abrisse o placar contra o Mirassol. Antony recebeu na meia esquerda, tabelou bonito com Paulinho e cruzou na medida para Gabriel Novaes. O goleador se deslocou entre os dois zagueiros e subiu sozinho para cabecear no contrapé do goleiro Júnior.

O São Paulo conseguiu controlar bem o ritmo da partida e não permitiu que Thiago Couto precisasse fazer nenhuma grande intervenção. O Mirassol só foi mostrar algum sinal de reação no segundo tempo, quando a equipe da capital passou a mostrar certa displicência e ceder mais espaço para contra-ataques.

Antony, então, apareceu mais uma vez. Primeiro, levou dura de Orlando Ribeiro por dar chapéu para trás logo após driblar um marcador. Na sequência, aos 22 minutos da etapa final, aproveitou a sobra na ponta direita e bateu rasteiro, com muita categoria, para ampliar. Já aos 42 minutos, Sena, que havia entrado pouco antes, recebeu de Vitinho e chutou no canto para definir os 3 a 0.

Na vitória cruzeirense, o destaque da partida foi o atacante Popó, joia da base que deixou o campo com três gols marcados. Em outro jogo desta terça, o Guarani bateu o Botafogo por 1 a 0 e também está entre os oito melhores do torneio.