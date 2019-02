Sauber passa a se chamar Alfa Romeo Racing na F-1

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O grupo Fiat Chrysler confirmou nesta sexta-feira (1º) que a equipe Sauber passará a se chamar Alfa Romeo Racing a partir da temporada de Fórmula 1 de 2019, que terá início no dia 17 de março com o Grande Prêmio da Austrália.

O nome Sauber estava na F-1 desde 1993. Na última temporada, a equipe já competiu com o patrocínio da Alfa Romeo, mudando o as cores e identidade visual do time. Agora, porém, a marca dará nome sozinha à escuderia.

"Depois de iniciar a colaboração com o nosso patrocinador principal, a Alfa Romeo, em 2018, nossa equipe fez um progresso fantástico no lado técnico, comercial e esportivo. Nosso objetivo é continuar desenvolvendo cada setor de nossa equipe, ao mesmo tempo em que permitimos que nossa paixão por corridas, tecnologia e design nos impulsione adiante", disse o chefe de equipe, Frederic Vasseur.

Entre 2006 e 2009, a Sauber chegou a ser adquirida pela BMW, mas sem deixar de ter o nome na equipe. Na última temporada, ficou com a oitava colocação do Mundial de Construtores.

Já a Alfa Romeo esteve na principal categoria do automobilismo entre os anos de 1950 e 1988, como construtora e fornecedora de motores. Já nos seus dois anos de estreia, ela conquistou o Mundial de Pilotos com Nino Farina e Juan Manuel Fangio, respectivamente.

Entre 1961 e 1979, a Alfa Romeo forneceu motores para diversas equipes e, em 1979, retornando como construtora, ficou na sexta colocação entre as equipes.

A Alfa Romeo terá como pilotos em 2019 o finlandês Kimi Raikkonen e o italiano Antonio Giovinazzi.