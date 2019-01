Saúde alerta para vacinação contra a febre amarela e dupla adulto

SMCS

Neste período de verão e viagens, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS) alerta a população para atenção com a carteira de vacinação, principalmente em relação à vacina contra a febre amarela e dupla adulto (dT).

As duas vacinas estão disponíveis em 110 unidades básicas de saúde de Curitiba. A dupla adulta é aplicada durante o horário de funcionamento da unidade. Já a da febre amarela segue um cronograma especial. “A Secretaria da Saúde adota o cronograma para otimizar o insumo, visto que cada frasco da vacina da febre amarela contém cinco doses e deve ser utilizado até seis horas após aberto”, explica o diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira.

O cronograma da vacinação contra a febre amarela pode ser acessado neste link.

Indicação

A vacina dupla adulto, que protege contra difteria e tétano, deve ser tomada como dose de reforço a cada dez anos, desde a adolescência até a terceira idade. “Adultos esquecem que precisam tomar vacina também. Tem muita gente que acha que vacina é só coisa de criança. Precisamos mudar essa cultura”, diz Oliveira.

Já a vacina contra a febre amarela é indicada para pessoas entre 9 meses a 59 anos de idade. Quem já tomou esta vacina uma vez na vida não precisa refazer. Se a pessoa não tomou a vacina ou se não tem certeza se tomou, a orientação é procurar a unidade de saúde e se imunizar.

Essa indicação da vacina da febre amarela segue uma nova orientação do Ministério da Saúde. Antes, ela só era ofertada para quem fosse viajar para as áreas consideradas de risco no Brasil ou para países que exigem a imunização.

Embora Curitiba permaneça fora da área de risco da doença, a alteração do protocolo pelo Ministério da Saúde visa aumentar o índice de proteção da população. “No último verão, o Brasil viveu uma epidemia de febre amarela e nós passamos ilesos em Curitiba. Para este ano, pode ser que o vírus circule mais pelo País, por isso precisamos que a população se proteja”, diz Oliveira.

Aplicativo Saúde Já Curitiba

Em Curitiba, uma nova ferramenta promete ajudar a manter a carteira de vacinação em ordem. Desde abril de 2018, o aplicativo Saúde Já Curitiba passou a oferecer uma nova funcionalidade: acesso à carteirinha de vacinação virtual.

Com isso, se tornou possível verificar as doses aplicadas e/ou registradas nas unidades de saúde de Curitiba e ser alertado para aquelas vacinas que estão pendentes ou com doses em atraso.

De acordo com a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, é importante que as pessoas levem sua carteira de vacinação de papel para atualizar no sistema, em uma unidade de saúde. “A partir dessa atualização fica fácil acompanhar pelo aplicativo quando há alguma dose em atraso. E se perder a carteira de papel, tem no celular”, diz.

O aplicativo Saúde Já Curitiba pode ser instalado em smartphones ou tablets – tanto nas plataformas Android ou iOS gratuitamente. Basta baixá-lo na App Store (aparelhos com sistema iOS) ou na Play Store (aparelhos com sistema Android). O acesso também pode ser feito pelo site saudeja.curitiba.pr.gov.br.

O aplicativo Saúde Já foi baixado mais de 320 mil vezes e o número de acessos ultrapassa 2,8 milhões, desde março de 2017, quando foi lançado.