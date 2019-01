Saulo Poncio e Gabi Brandt se casam em cerimônia luxuosa no Copacabana Palace

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Saulo Poncio e a modelo e influenciadora digital Gabriela Brandt se casaram nesta sexta-feira em uma cerimônia luxuosa para 250 convidados no Hotel Copacabana Palace, no Rio Janeiro.

Vestida por Lethicia Bronstein, a noiva entrou ao som do cantor Ed Motta. O parceiro de Saulo no UM44K, Luan Otten formou um dos sete casais de padrinhos.

"Estamos todos muito felizes, o casamento com a Gabi é como se eu tivesse confirmando todo o amor, todo o comprometimento que sinto por ela. A sensação de casar no mesmo dia que lançamos o primeiro álbum do UM44K é, literalmente, a realização de um sonho pessoal e profissional", disse o noivo.

"Quando soube que seria pai, escrevi a canção "Tudo que Sonhamos", que é o nome deste álbum e que marca um novo e lindo capítulo de nossas vidas", comentou o artista.