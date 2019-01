Sávio e João Vítor são os destaques do Coritiba contra o Toledo

Redação Bem Paraná

O lateral Sávio e o volante João Vítor foram os destaques do Coritiba na partida deste domingo (27), contra o Toledo. O jogo, no Couto Pereira, terminou sem gols

Wilson (6,0)

Cortou um cruzamento e pegou uma bola pelo alto. No mais, só tomou sol

Sávio (7,0)

Sem trabalho na defesa. Apoiou muito bem. Deu um chute com perigo e fez várias boas jogadas

Alan Costa (6,0)

Sem trabalho na zaga. Perdeu apenas uma dividida pelo alto

Alex Alves (5,5)

Pouco trabalho na zaga, mas foi batido em algumas jogadas

Fabiano (6,0)

Irregular na defesa. Voluntarioso no apoio, mas com alguns errinhos

João Vítor (7,0)

Dominou o meio-de-campo, com desarmes e passes precisos

Vítor Carvalho (5,5)

Alguns erros de passes e de posicionamento

Matheus Bueno (5,0)

Deu um chute a gol, sem perigo, e não foi visto depois disso

Igor Jesus (6,5)

Entrou no intervalo. Fez um bom trabalho como pivô dentro da área e deu dois chutes certos

Giovanni (6,5)

Dois chutes com perigo. Deu ritmo ao time no meio-de-campo

Igor Paixão (5,0)

Entrou aos 27-2º. Com ele em vez de Giovanni, o time parou de produzir na frente

Nathan (6,0)

Irregular no 1º tempo, melhorou no 2º, com boas tabelas com Sávio pela direita

Iago Dias (5,5)

Um chute com perigo. Participou pouco do jogo. Saiu machucado

Luiz Henrique (6,0)

Entrou aos 15-2º. Jogou bem por 15 minutos, depois decaiu