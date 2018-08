Scarlett Johansson recebe US$ 40,5 milhões e lidera lista das atrizes mais bem pagas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz americana Scarlett Johansson, 33, lidera a lista das atrizes mais bem pagas de 2018 da revista Forbes. Ela recebeu US$ 40,5 milhões (R$ 157,2 milhões), sem desconto de impostos, por seus trabalhos entre 1º de junho de 2017 e 1º de junho de 2018.

O valor é o quádruplo do que a atriz recebeu por suas atuações no ano anterior, segundo a revista, que atribui diretamente ao papel de Viúva-Negra, uma das heroínas de "Vingadores", da Marvel. Em 2019, ela volta a encarnar o papel no "Vingadores 4".

Logo atrás de Johansson está a americana Angelina Jolie, 43, que acumulou ganhos de US$ 28 milhões (cerca de R$ 108,6 milhões) por sua atuação, grande parte oriundo do papel de protagonista de "Malévola 2", da Disney, previsto para estrear em 2020.Outra americana, a Jennifer Aniston, 49, completa o top 3 da lista com ganhos de US$ 19,5 milhões (R$ 75,7 milhões). Segundo a revista, contudo, a maior parte não veio dos cinemas e sim dos comerciais que estrelou para a Emirates Airlines, a Smartwater e a Aveeno.

No próximo ano, a ex-Friends pode subir algumas posições com a ajuda da série que estrelará no serviço de streaming da Apple ao lado de Reese Witherspoon (número 5 da atual lista, com ganhos de US$ 16,5 milhões, ou R$ 64 milhões). Ainda sem título, a série vai acompanhar os bastidores de um programa de TV matinal, oferendo um olhar para as vidas das pessoas que o produzem e "ajudam a América a acordar". Duas temporadas já foram encomendadas e estima-se que cada uma das protagonistas vá receber US$ 1,25 milhão (R$ 4,85 milhões) por episódio.

Entre as duas futuras colegas, está a americana Jennifer Lawrence, 28, com ganhos de US$ 18 milhões (R$ 70 milhões). Segundo a Forbes, a protagonista da série "Jogos Vorazes" deve a posição ao papel de Mística na série X-Men, além de um contrato com a Dior.

Apenas três atrizes da lista não nasceram nos EUA: a ucraniana Mila Kunis, 35, em sexto lugar, com US$ 16 milhões (R$ 62 milhões); a australiana Cate Blanchett, 49, em oitavo lugar, com US$ 12,5 milhões (R$ 48,5 milhões) e a israelense Gal Gadot, 33, a Mulher Maravilha, com ganhos de US$ 10 milhões (R$ 38,8 milhões) que lhe renderam o décimo e último lugar da lista.

Completam a lista as atrizes Julia Roberts, 50, em sétimo lugar (US$ 13 milhões, ou R$ 50,4 milhões), e Melissa McCarthy, 47, em nono lugar (US$ 12 milhões, ou R$ 46,5 milhões).

No total, as dez mulheres mais bem pagas de Hollywood receberam US$ 186 milhões (R$ 721,7 milhões) entre junho de 2017 e junho de 2018, sem desconto de taxas ou impostos. O valor é 16% maior que os US$ 172,5 milhões somados na lista do ano passado.

Saíram da lista neste ano as atrizes Amy Adams, Emma Watson, Charlize Theron e a primeira colocada de 2017, Emma Stone.