'Se não voltarem até março, não voltam mais', diz astróloga sobre Bruna Marquezine e Neymar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para a alegria dos fãs, Bruna Marquezine e Neymar começaram 2018 juntos. Mas a felicidade do casal, que tinha se separado pela terceira vez em 2017, durou só até outubro, quando anunciaram, mais uma vez, o fim do namoro.

Não é de se estranhar, portanto, que os fãs estejam afoitos por saber qual o desfecho da relação ioiô em 2019. "Eu vou dar o prazo: até março, é possível que eles voltem. Depois isso, esquece", diz Márcia Fernandes, astróloga e vidente. De acordo com ela, Bruna deve seguir o ano na carreira internacional, enquanto Neymar estará em uma fase mais parada, de análise.

Além disso, a sensitiva ressalta: Bruna Marquezine é do signo leão. Ou seja, é a jovem quem manda na relação. "Ela vai estar em destaque e querer bagunçar os coretos em 2019. Neymar não; ele quer ficar quietinho, e quer uma Bruna quietinha também."

Para a numeróloga Aparecida Liberato, o contraste se explica nos números: enquanto Bruna está no ano cinco, de constantes mudanças, Neymar está no ano nove, que fecha ciclos. Além disso, Bruna não tem o número seis no nome, que é o número do amor. "Amar e se relacionar é um desafio na vida dela", diz.

