Secretaria da Cultura realiza a 1ª Semana Internacional da Leitura

A Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) promove de 26 a 30 de novembro, na Biblioteca Pública do Paraná, a 1ª Semana Internacional da Leitura. O evento acontece simultaneamente ao II Encontro de Agentes de Leitura do Paraná, que marca o encerramento das atividades do Programa Agentes de Leitura do Paraná, que formou, só em 2018, 50 mediadores de leitura e multiplicadores de informações que incentivam o gosto pelos livros. A programação é destinada aos agentes de leitura, profissionais que trabalham em bibliotecas e servidores ligados à área de leitura e literatura.

Durante a semana, especialistas em leitura participam de mesas redondas, palestras e conferências com o objetivo de aprimorar o conhecimento adquirido pelos agentes ao longo das oficinas de formação durante o ano. Nomes importantes como o da francesa Christine Razet, o da escritora Marina Colasanti e o da especialista espanhola Inês Miret fazem parte da programação.

“O nosso objetivo maior, além de trazer referências na área da leitura, é avaliar as ações do Programa Agentes de Leitura, do Plano (PELLL) e discutir as novas metas e desafios que se apresentam neste caminho. Para isso é fundamental que haja a troca de experiências”, explica Tatjane Garcia, coordenadora do Plano Estadual do Livro, Leitura e Literatura do Paraná.

No dia 26, o destaque na programação é a francesa Christine Razet. A especialista em leitura e teórica referenciada no ensino da prática da leitura direta, Razet defende no seu artigo “Da Leitura de uma história à leitura de uma escrita”, que a boa forma de ler é aquela em que não há somente o entendimento do que se está escrito, mas também do seu contexto e das razões pelas quais foi escrito. A conferência com ela, é a partir das 19h, também no auditório da Biblioteca Pública.

Marina Colasanti, uma das mais premiadas escritoras brasileiras, é o destaque da programação da Semana, no dia 27/11. Colasanti recebeu o prêmio “O Melhor para o Jovem”, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, com o seu livro de contos “Uma ideia toda azul”. E em 2010, recebeu o Prêmio Jabuti pelo livro “Passageira em trânsito”. Referência no trabalho do incentivo à leitura, Marina Colasanti ministra a palestra “Leitura e Resistência”, a partir das 19h, no auditório da BPP.

Um dos temas abordados na Semana está diretamente ligado às experiências internacionais dos profissionais da área. O Laboratório Emília de Formação (Madri/Espanha), representado no evento mo dia 28/11 pela sua co-diretora, Inês Miret, é uma rede de profissionais da América Latina, Espanha e Portugal que tem o objetivo de criar inovações na formação de mediadores de leitura, por meio da troca de experiências entre profissionais da área de diferentes países. Durante a parte da manhã, Inés Miret ministra a palestra “Redes Sociais de Leitura e Escrita: experiências e inovação em projetos da América Latina e Espanha” onde apresenta casos de sucesso que passaram pela instituição.

Nos dias 29 e 30 acontece o Encontro de Bibliotecas Públicas Municipais com foco na formação dos atendentes de bibliotecas e bibliotecários. O destaque do encontro está na oficina “Noções básicas de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais”, que será realizada no dia 29/11, e promove a importância da inclusão nos espaços de leitura.



Serviço:

1ª Semana Internacional da Leitura

II Encontro de Agentes de Leitura do Paraná e Seminário de Avaliação do Plano Estadual do Livro Leitura e Literatura (PELLL)

Encontro de Bibliotecas Públicas do Paraná

Local: Biblioteca Pública do Paraná

Data: de 26 a 30 de novembro

Cândido Lopes, 133

http://www.bpp.pr.gov.br/

41 3221-4900 / 41 3225-6883