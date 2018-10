Secretaria de Educação do PR lança editais com mais de 15 mil vagas para contratação de professores e servidores

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Secretaria de Estado da Educação publicou nesta quarta-feira (3) os editais do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o ano letivo de 2019. São três editais para a contratação de Professor, Professor Pedagogo e Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (TILS); Assistente Administrativo, Técnico Agropecuário e Técnico Florestal e Auxiliar de Serviços Gerais.

O processo é destinado a selecionar profissionais para atuar em instituições da rede pública estadual de ensino, exclusivamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, suprindo as vagas existentes em todo o território estadual.

SELEÇÃO - As inscrições podem ser feitas entre 11 e 25 de outubro. O edital 57/2018, para a contratação de Professor, Professor Pedagogo e Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, selecionará no mínimo 10 mil candidatos. O edital 63/2018, para auxiliar de serviços gerais, selecionará no mínimo quatro mil pessoas e o edital 62/2018, para Assistente Administrativo, Técnico Agropecuário e Técnico Florestal, o mínimo de 1,5 mil pessoas.

CLASSIFICAÇÃO - A classificação provisória será divulgada no dia 6 de novembro e a final após o dia 14 de novembro. É importante salientar que ao longo do ano letivo pode haver a necessidade de novas contratações e os candidatos serão chamados por ordem de classificação.

Os editais do processo seletivo de 2019 podem ser consultados em www.educacao.pr.gov.br