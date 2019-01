Secretaria de Saúde confirma primeiro caso de febre amarela no Paraná

Um jovem de 21 anos que nunca havia sido vacinado é o primeiro caso de confirmação de febre amarela no Paraná. O caso foi identificado no sábado, quando uma força tarefa da Secretaria de Estado da Saúde foi ao Litoral para organizar, junto com o município de Antonina, as estratégias de enfrentamento da doença. O jovem está internado no Hospital Regional do Litoral e passa bem, com uma forma leve da febre amarela.

Com a formação do Centro de Operações em Emergências em Saúde (Coes) na secretaria estadual, uma equipe foi novamente ao Litoral ontem, e foi criado um Coes na 1ª Regional de Saúde de Paranaguá para monitorar a doença.

O Centro de Operações em Emergências em Saúde também preparou um documento com o chamado fluxo de manejo clínico, para orientar os profissionais de saúde na identificação e tratamento da febre amarela, uma vez que o último caso da doença ocorreu em 2015, em que a doença foi contraída fora do Estado.

Desde a semana passada, a secretaria está em alerta desde que macacos foram encontrados mortos em uma mata em Antonina. Os testes confirmaram que eles estavam infectados com o vírus da febre amarela. A região fica próxima à divisa com São Paulo, que também confirmou casos nas últimas semanas.

Mesmo antes da confirmação dos testes nos macacos mortos, a secretaria emitiu alerta e intensificou a vigilância além da recomendação da vacinação contra a doença. Parques do Litoral foram temporariamente fechados para visitação. Municípios da Grande Curitiba e do Litoral retomaram as campanhas de vacinação mais ativas.

A Secretaria da Saúde orienta que toda informação sobre macacos mortos e ocorrência de casos suspeitos sejam imediatamente notificados ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que está em plantão permanente. Os telefones são (41) 99117-3500 e (41) 99917-0444.