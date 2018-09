Secretarias alertam para surto de meningite em Virmond, na região Central do Paraná

AN-PR

As secretarias estaduais da Saúde, do Esporte e da Educação solicitaram que a prefeitura de Virmond, na região central de Estado, adie a etapa de jogos regionais escolares, programada para este fim de semana, como medida de prevenção de transmissão de meningite. A medida foi necessária porque foram registrados seis casos de meningite meningocócica na cidade nos últimos quatro meses, sendo que o último caso suspeito foi registrado nesta quinta-feira (27), o que caracteriza um surto da doença no município.

“Os técnicos da vigilância acompanharam todos os cinco primeiros casos que evoluíram para a cura, sendo que o caso notificado ontem está em investigação. Foram adotadas todas as medidas de controle da doença conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde”, explicou o secretário estadual da Saúde, Antônio Carlos Nardi.

A meningite meningocócica é uma doença transmitida por via respiratória, através de gotículas de saliva expelidas por meio da fala, espirro, tosse, beijo ou compartilhamento de objetos pessoais. “Mesmo sem apresentar sintomas, alguns indivíduos podem ser transmissores da doença, o que determina medidas de prevenção de aglomeração de pessoas, como é o caso de uma competição escolar”, reforçou o secretário.

Quatro moradores de Virmond que contraíram a meningite são adolescentes e adultos jovens, entre 16 e 31 anos (sendo que dois deles compartilharam narguilé) e os dois últimos crianças de 8 e 6 anos. A criança diagnosticada ontem está internada em hospital de Laranjeiras do Sul em tratamento e seus exames coletados foram enviados para análise no Laboratório Central do Estado.

O chefe da Divisão de Vigilância de Doenças Transmissíveis, Renato Lopes, explica que a melhor forma de prevenção da meningite é manter os ambientes ventilados, evitar aglomerações e não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, talheres, canudos, entre outros.

Para reforçar as medidas de bloqueio do surto, a Secretaria de Estado da Saúde enviou à Virmond um reforço de medicamentos específicos para bloqueio dos contatos dos pacientes. A 5ª Regional de Saúde monitora todos os casos suspeitos e apoia as ações dos técnicos municipais.

Sintomas – Os principais sintomas da meningite são febre alta repentina, dor de cabeça, rigidez de nuca, vômito e em alguns casos podem também aparecer manchas na pele. Segundo Lopes, é importante ressaltar que nos bebês nem sempre há febre, mas um choro persistente, irritabilidade e moleira inchada.

“Não é necessário alarde da população de Virmond porque todas as medidas protetivas foram tomadas em tempo oportuno. No entanto, ao perceber os sintomas da meningite é importante que as pessoas procurem atendimento de saúde imediatamente”, alerta o secretário Nardi.