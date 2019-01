Sede do IAP de Curitiba não receberá mais animais silvestres

AN-PR

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) deixará de receber os animais silvestres na sede, em Curitiba. A partir desta segunda-feira (21), o Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai receber, atender e encaminhar os animais silvestres apreendidos pela Polícia Ambiental, IAP e seus fiscais, e também aqueles que forem encontrados em situações de risco.

Os animais passarão pelo corpo técnico da Prefeitura, na estrutura anexa ao Museu de História Natural do Capão da Imbuia, com acesso pela Rua Nivaldo Braga.

O Museu é um local de desenvolvimento de pesquisa e possui grande experiência nos estudos e manejo da fauna silvestre. “Possui uma equipe de biólogos, veterinários, zootecnistas e tratadores capacitados para um bom e seguro atendimento aos animais que chegam diariamente”, diz a responsável pelo Departamento de Licenciamento de Fauna do IAP, Marcia de Guadalupe Pires Tossulino.

Além de receber os animais silvestres, a equipe da prefeitura, juntamente com a do IAP, fará a triagem para verificar os que estão aptos a voltarem para a natureza e os que precisam de atendimento médico veterinário.

Casos em que não possam ser devolvidos à natureza, serão destinados pelo IAP para instituições de fauna licenciadas, preferencialmente, Institutos Conservacionistas e Mantenedores de Fauna Silvestre. “O Museu possui estruturas físicas e equipamentos mais adequados para recepcionar e alojar os animais que necessitam de atendimento”, explica Marcia.

CONVÊNIO - A parceria é resultado do convênio assinado entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Curitiba. O convênio baseia-se na Lei Federal Complementar nº 140/2011, que estabelece entre os entes federados as competências das ações de proteção ao meio ambiente e a tendência nacional de descentralização dos serviços relacionados à fauna silvestre.

OUTROS MUNICÍPIOS – O convênio vale para Curitiba e região, município com maior demanda de recebimento de animais. As demais regionais do IAP localizadas pelo Estado continuará recebendo os animais normalmente.

Serviço - Local para entrega dos animais: Museu de História Natural Capão da Imbuia. Rua Professor Nivaldo Braga, 1369 (acesso lateral do museu). Horário de atendimento: segunda a domingo, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h.