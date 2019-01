Segunda caixa preta do avião da Lion Air é encontrada na Indonésia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda caixa-preta do Boeing 737 MAX da Lion Air, que caiu na costa da Indonésia em 29 de outubro do ano passado, deixando 189 mortos, foi encontrada por mergulhadores no mar de Java, segundo anúncio de autoridades indonésias nesta segunda-feira (14).

O dispositivo, com gravação das comunicações da tripulação, ajudará os investigadores a esclarecem detalhes da queda da aeronave, o que ocorreu 13 minutos após a decolagem em Jacarta. A primeira caixa-preta, com registros dos dados técnicos, havia sido encontrada no início de novembro.

Em relatório preliminar, foi identificada uma falha no sistema automático que o fez receber leituras erradas dos sensores e jogar repetidamente a ponta do avião para baixo. Os pilotos passaram o voo todo tentando retomar o controle da aeronave. Eles reergueram à força o avião mais de 20 vezes, mas o erro no sistema fez com que a aeronave continuasse a inclinar para baixo, finalmente caindo no mar de Java a uma velocidade de 720 km/h.

O voo saiu do aeroporto de Jacarta rumo a Pangkal Pinang, capital da região de Bangka-Belitung, às 6h20 do dia 29 de outubro (horário local, 20h20 do dia 28 em Brasília). Logo após a decolagem, o piloto da aeronave pediu para retornar à base. Pouco depois, o contato foi perdido.