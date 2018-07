Segunda edição do 'Arraiá do MON' terá oito horas de música, gastronomia e chope artesanal

Redação Bem Paraná, com assessoria

As festas juninas e julinas ainda não acabaram na capital paranaense. No dia 28 de julho, a partir das 11h, o Parcão do Museu Oscar Niemeyer, um dos principais pontos turísticos de Curitiba, recebe a segunda edição do “Arraiá no MON”, um evento voltado a toda família, que contará com música ao vivo, operações gastronômicas, chopes artesanais, espaço para crianças e pet friendly. Esta será a última oportunidade para festejar o tradicional “arraiá julino” na cidade.

No quesito gastronomia, opções para todos os tipos de público, com pinhão, hambúrgueres, sanduíche de pernil, Churrasco de Igreja, cachorro-quente, batata-frita, doces típicos, maçã do amor, churros e sorvete, disponíveis com valores a partir de R$10. O evento também contará com opção de quentão.

Já para os amantes de chope, mais de 50 torneiras estarão à disposição, de cervejarias locais e nacionais, também a partir de R$10.

Na programação musical, as bandas Areia Branca e Makinada sobem ao palco a partir das 14h com o melhor do forró e prometem não deixar ninguém parado.

Atividades para crianças também farão parte do evento, com espaço especial gratuito que estimula brincadeiras lúdicas e desplugadas, com atividades, como pescaria, boca de palhaço, argolas e tomba lata, com direito a premiações para os pequenos.

A realização do “Arraiá no MON” é da Planeta Brasil Entretenimento, Bar Quermesse e Agência 302.

Os ingressos estão disponíveis no Blue Ticket por R$10. Aproveite o Combo Família (Compre 4 ingressos por R$35)

Serviço:

“2º Arraiá no MON”

Data: Sábado (28/7)

Local: Museu Oscar Niemeyer – Parcão

Horário: das 11h às 22h

Entrada: R$10 (http://www.blueticket.com.br/22954/2-Arraia-no-MON-/?obj=busca)

Classificação Livre

Pet Friendly