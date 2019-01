Segunda prova do líder do BBB será de sorte

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda prova do líder do Big Brother Brasil 19, reality show da Globo, será de sorte.

Na noite desta quinta-feira (31), os participantes decidirão quem será o próximo a garantir a imunidade da semana, uma indicação ao paredão e, claro, o direito de usar o quarto do líder.

A primeira líder da casa foi a "sister" Hana. No jogo da semana passada, o participante tinha que arremessar uma bola em uma pista ondulada. Cada trecho tinha uma pontuação diferente. Ganhava a prova quem conseguisse a maior pontuação, sendo que se a bola caísse na boca do sapo, que ficava no fim da pista, o participante estava eliminado.

O QUARTO

Mais espaçoso que em edições anteriores, o ambiente tem, neste ano, lounge sofá, poltrona e até um tabuleiro para líder e aliados organizarem as estratégias do jogo.

Detalhes da decoração ainda contam com uma parede que suporta um grande painel de correntes que formam o desenho de uma coroa, além de de taças com detalhes em dourado.