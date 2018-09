Segundo portal, Curitiba está entre os cinco destinos clássicos mais visitados no Brasil

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Quais são as cidades clássicas que todo mundo deseja visitar? Aquelas que estão na lista dos sonhos de qualquer viajante? Para celebrar o Dia Mundial do Turismo, no dia 27 de setembro, a Booking.com, líder mundial em conectar viajantes com a maior opção de lugares incríveis para ficar, analisou os dados da sua plataforma para descobrir quais são os destinos – na perspectiva do viajante brasileiro - que honram essa data comemorativa.

Para descobrir essa lista, a Booking.com considerou o primeiro semestre do ano e elencou quais cidades – nacionais e internacionais – mais receberam os visitantes brasileiros até o momento e os motivos que as fazem tão especiais para os turistas:

Cidades nacionais - São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador



Cidades internacionais - Lisboa (Portugal), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Paris (França) e Nova York (Estados Unidos)

Aproveitando que ainda há três grandes feriados nacionais prolongados – um em outubro ( dia 12) e dois em novembro (dias 02 e 15) -, que tal se inspirar neste ranking de cidades mais visitadas e planejar mais viagens ainda esse ano?