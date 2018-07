Seis lugares para comer sanduíches “diferentões” em Curitiba

Redação Bem Paraná, com assessoria

Sanduíche é uma boa pedida a qualquer hora. Prático e versátil, é ideal para matar aquela fome de forma rápida, sem deixar de lado, claro, o sabor. Conheça alguns lugares de Curitiba de servem sanduíches “diferentes”, com variações que servem para todos os gostos e bolsos.

James Hill: Na casa inaugurada recentemente em Curitiba, é possível encontrar cinco opções de sanduíche inspirados em clássicos internacionais. Tem o “Toronto Bacon Ribs”, feito com pão de parmesão, costelinha suína, bacon, queijo, alface e maionese temperada. Tem também o “Memphis Cheese Steak”, o “Mexican City Chipotle & Avocado”, o “New York Chilli Dog”- versão de cachorro quente, e o delicioso “Roma Veggie Style”, preparado para os vegetarianos. O James Hill fica na Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar - sem número). Os sandubas são vendidos com preços a partir de R$ 11,90.

Pátio Faivre: Na vila gastronômica mais descolada de Curitiba (Rua Doutor Faivre, 229), tem o King Shawarma, especializado no sanduíche de origem árabe. O Shawarma leva fatias de bifes assados – churrasco grego – feito com pão sírio, recheado de salada e batata frita. Existem variações como o de frango ou de proteína de soja e como a opção de salada depende do gosto de cada cliente as combinações são diversas. O preço? A partir de R$ 13.

Street 444: No Street 444 (Al. Presidente Taunay, 444) é possível provar o incrível “Sinatra Hot Dog”, da My Way. O sanduíche é feito com linguiça defumada, queijo provolone, cebola caramelizada e mostarda da casa. O Street 444 conta com cinco operações gastronômicas e as lojas têm seus balcões voltados para o pátio interno. O atendimento é realizado no balcão mesmo, onde o cliente faz o pedido e também retira o prato escolhido.

Prestinaria – A Casa dos Pães: Por ser a casa mais tradicional de pães da cidade, a Prestinaria (Rua Euclides da Cunha, 699 – Bigorrilho) oferece mais de cinco opções diferentes de sanduíches, com preparos bem especiais. Os grandes destaques ficam por conta do Choripán, feito com linguiça artesanal, rúcula e vinagrete de limão no pão francês (R$ 15), e do Rosbife, preparado com rosbife fatiado, queijo brie, pesto, tomate e rúcula no pão de grãos (R$ 22).

Barista Coffee Bar: Além de ser uma das casas mais tradicionais de café especial de Curitiba, o Barista Coffee Bar (Rua Moyses Marcondes, 609 – Juvevê) também oferece diversas opções de sanduíche como o croissant com queijo brie e purê de damasco (R$ 17), o bagel de salmão gravlax, pasta de cream cheese, wasabi e cebolinha verde e alface friseé (R$ 19) e o integral com germem de trigo, pastinha de curry, frango, cogumelos e muçarela (R$ 15).

Cookie Stories: Famosa por ser a primeira casa especializada em cookies do Brasil, a Cookie Stories (Rua Moysés Marcondes, 429 – Juvevê) também conta com cardápio de salgados. O Grilled Chesse é um sanduíche preparado com pão de leite servido com queijo gouda, cheddar e mozarela (R$ 14). Já a novidade do cardápio, o Croque Monsieur, também é feito com pão de leite e leva molho bechamel, presunto e queijo gruyere (R$ 18).

Xô preguiça!

Bateu aquela vontade, mas ficou com preguiça de sair de casa para comer uma dessas opções? Chama o James Delivery, que oferece um serviço personalizado de entregas na capital paranaense. A ferramenta entrega produtos de qualquer ponto comercial da cidade. O aplicativo está disponível gratuitamente via Google Play e App Store.