Seleção Bem Paraná 2018: veja quem foram os melhores dos times de Curitiba

Lycio Vellozo Ribas e Silvio Rauth Filho

A Seleção Bem Paraná apresentou amplo domínio do Atlético em sua edição de 2018. O Furacão tem oito jogadores entre os 11 melhores jogadores, por posição, dos clubes de Curitiba nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

A cada partida, a equipe de reportagem avaliou o desempenho de Atlético, Coritiba e Paraná, atribuindo notas de 0 a 10 para cada jogador. As notas de cada jogo foram publicadas, ao longo da competição, na edição impressa do Bem Paraná e no site bemparana.com.br.

Para ficar entre os melhores, o atleta precisa ter um mínimo de 12 jogos avaliados – um terço da competição.

Em 2018, a seleção ficou no esquema tático 4-2-3-1, usado na grande maioria das escalações das equipes no Brasileirão e na Série B.

Com isso, foram selecionados um goleiro, dois laterais, dois zagueiros, dois volantes, três meias e um atacante. A seleção ficou com Wilson (Coritiba); Jonathan (Atlético), Thiago Heleno (Atlético), Léo Pereira (Atlético) e Renan Lodi (Atlético); Bruno Guimarães (Atlético), Alex Santana (Paraná), Rony (Atlético), Raphael Veiga (Atlético) e Silvinho (Paraná); Pablo (Atlético).

Se o Coritiba só emplacou um jogador, ao menos emplacou o jogador de maior média: o goleiro Wilson, com 6,55. Em segundo lugar, o zagueiro Thaigo Heleno, com 6,42.

Em alguns casos, o jogador não recebe nota, mesmo atuando na partida. Isso ocorre quando a participação dele no jogo é irrelevante. O caso mais comum é quando o atleta entra nos minutos finais e pouco interfere na partida. A nota considera não apenas o desempenho técnico do jogador na partida, mas também os aspectos físico, tático e disciplinar.

Os jornalistas Lycio Vellozo Ribas, Rodolfo Kowalski e Silvio Rauth Filho se revezaram na função de dar notas aos jogadores.

A Seleção Bem Paraná é realizada desde 2003.





Como ficou em anos anteriores

A Seleçrão Bem Paraná começou em 2003, com o mesmo sistema (notas por jogo)

2017

Wilson (C); Jonathan (A), Thiago Heleno (A), Iago Maidana (P) e Carleto (C); Alan Santos (C), Leandro Vilela (P); Nikão (A), Renatinho (P) e Vitor Feijão (P); Alemão (P)

2016

Weverton (A); Diego Tavares (P), Thiago Heleno (A), Paulo André (A) e Juan (C); Alan Santos (C), Hernani (A); Lucas Fernandes (A), Raphael Veiga (C) e Pablo (A); Kleber (C).

2015

Wilson (C); Eduado (A), Walisson Maia (C), Luiz Felipe (P) e Rafael Carioca (P); Otávio (A), Rafael Costa (P), Juan (C) e Nikão (A); Henrique Almeida (C) e Walter (A)

2014

Weverton (A); Norberto (C), Welinton (C), Gustavo (A/P) e Carlinhos (C); Helder (C), Deivid (A) e Alex (C); Adaílton (P), Joel (C) e D. Coutinho (A)

2013

Weverton (A); Léo (A), Manoel (A), Leandro Almeida (C) e Paulinho (P); João Paulo (A), Robinho (C), Paulo Baier (A) e Alex (C); Marcelo Cirino (A) e Deivid (C).

2012

Luís Carlos (P); Maranhão (A), Cleberson (A), Alex Alves (P) e Pedro Botelho (A); Willian (C), João Paulo (A), Elias (A) e Paulo Baier (A); Marcelo Cirino (A) e Deivid (C).

2011

Vanderlei (C); Jonas (C), Jeci (C), Emerson (C) e Lima (P); Deivid (A), Leandro Donizete (C), Tcheco (C) e Rafinha (C); Marcos Aurélio (C) e Leonardo (C).

2010

Juninho (P); Wagner Diniz (A), Rhodolfo (A), Pereira (C) e Paulinho (A); Léo Gago (C), Paulo Baier (A), Enrico (C) e Rafinha (C); Marcos Aurélio (C) e Leonardo (C)

2009

Zé Carlos (P); Nei (A), Manoel (A), Rhodolfo (A) e Márcio Azevedo (A); Leandro Donizete (C), João Paulo (P), Paulo Baier (A) e Rafinha (P); Marcelinho Paraíba (C) e Marcelo Toscano (P)

2008

Galatto (A); Nei (A), Rhodolfo (A), Rodrigo Mancha (C) e Netinho (A); Alan Bahia (A), Carlinhos Paraíba (C), Giuliano (P) e Marlos (C); Ricardinho e Keirrison (C)

2007

Gabriel (P); Anderson Lima (C), Rhodolfo (A), Luis Henrique (P) e Douglas Silva (C); Túlio (C), Valencia (A), Ferreira (A) e Caíco (C); Keirrison (C) e Josiel (P)

2006

Cléber (A); Ângelo (P), Émerson (P), Marcelo Batatais (C) e Edinho (P); Pierre (P), Beto (P), Cristian (A) e Válber (A); Marcos Aurélio (A) e Anderson Gomes (C)

2005

Tiago Cardoso (A); Jancarlos (A), Daniel Marques (P), Paulo André (A) e Marcão (A); Beto (P), Mário César (P), Evandro (A) e Ferreira (A); Borges (P) e Aloísio (A)

2004

Flávio (P); Rafinha (C), Marinho (A), Rogério Corrêa (A) e Adriano (C); Alan Bahia (A), Roberto Brum (C), Fernandinho (A) e Jadson (A); Dagoberto (A) e Washington (A)

2003

Diego (A); Valentim (P), Cristiano Ávalos (P), Danilo (C) e Lira (C); Pierre (P), Williams (C), Tcheco (C) e Fernandinho (P); Dagoberto (A) e Renaldo (P)

Legenda: (A) Atlético; (C) Coritiba; (P) Paraná