Sem Bruna, Neymar é padrinho de mais um casamento durante suas férias em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar, 26, subiu ao altar mais uma vez nesta quinta-feira (26) no papel de padrinho. Dessa vez, sem Bruna Marquezine, ele abençoou a união da empresária e amiga Samara Costa com o administrador Márcio Spinelli.

A cerimônia aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Brasil, no Jardim Europa, zona oeste de São Paulo, e teve o craque acompanhado pelo filho, Davi Lucca. Também estavam no evento a ex do jogador Carol Dantas; a ex-panicat Mari Gonzales; a blogueira Jade Seba, entre outros.

Na última terça (24), Neymar já tinha sido padrinho, ao lado de Marquezine, do casamento de Leo, ex-jogador do Santos, com Gabriela Pozzi, que trabalha em uma das empresas que gerenciam a carreira de Neymar no PSG. Alguns fãs filmaram o casal e compartilharam nas redes sociais com a #casamentogabieleo.

O jogador está passando as férias do campeonato europeu em sua cidade natal. No último domingo (22), ele aproveitou para antecipar a comemoração do aniversário de seu filho, que completa 7 anos em agosto. A festa ocorreu na sede do Instituto Neymar, em Santos, e teve como tema o futebol, esporte favorito do garoto.

Depois da festa, Bruna e Ney aproveitaram para dar uma volta pela cidade durante a madrugada. Eles comeram um lanche em um quiosque no Canal 6, próximo a Basílica Menor de Santo Antônio do Embaré e depois brincaram em um balanço na praia.