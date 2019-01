Sem consenso sobre candidato, oposição deve montar bloco pragmático na Câmara

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após diversas tentativas de se unirem em torno de um projeto para a próxima legislatura na Câmara, os partidos de esquerda chegam à véspera da disputa enfraquecidos e sem candidato único, mas em um bloco pragmático para pleitear espaços na Casa.

Em reunião na noite desta quarta-feira (30), PT, PSB, PSOL, Rede e PC do B apontaram para a possibilidade de fechar um acordo simbólico, que marque posição frente ao governo Jair Bolsonaro, mas sem comprometimento com um candidato para chefiar a Câmara.

O PSB decidiu que levará como oficial na sexta-feira (1º) o nome de JHC (AL), que antes corria como avulso. O PSOL, que habitualmente tem candidato próprio, lançará Marcelo Freixo (RJ).

Já o PC do B mantém seu apoio à reeleição do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), enquanto Rede e PT seguem sem definição de candidato -embora deputados estimem que cerca de metade da bancada petista deve votar em Maia, já que o pleito é secreto.

A formação do grupo deve ser confirmada nesta quinta-feira (31), após reuniões individuais das bancadas.

Se a composição se confirmar o bloco chega a 106 parlamentares, aumentando o espaço que cada partido terá em comissões.

Não está claro ainda se o número é suficiente para que a oposição consiga uma vaga como titular na Mesa Diretora.

Listas que têm circulado nos corredores do Congresso, porém, estimam que com o fechamento de um bloco com a presença do PC do B, seria possível arrebatar a quarta-secretaria, que cuida de imóveis funcionais e auxílio-moradia.

Segundo parlamentares ouvidos pela Folha, o movimento de aproximação do PC do B é importante por ajudar a segurar uma possível debandada dos partidos. Uma ala do PSB, por exemplo, defendia que o partido se unisse ao bloco de Maia.

Compareceram à reunião a presidente do PC do B, Luciana Santos (PE), e a deputada Jandira Feghali (RJ).