Sem espaço, Roger rescinde contrato com Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roger não é mais jogador do Corinthians. O centroavante de 34 anos rescindiu seu contrato com o clube nesta sexta-feira (18), despediu-se dos companheiros no CT Joaquim Grava e agora busca um novo time para a temporada de 2019.

O atacante tinha contrato até dezembro, mas preferiu deixar o Corinthians pela concorrência que tem no elenco. Se antes ele disputava posição com Jonathas, neste ano largaria atrás de Mauro Boselli e Gustagol, que são as duas primeiras opções do técnico Fábio Carille.

O próprio treinador falou sobre o assunto na entrevista coletiva que deu nesta sexta. Questionado se o interesse na vinda de Vagner Love seria um indício da falta de espaço de Roger, Carille jogou limpo. "Não gosto de falar com o atleta sobre jogadores que nem estão aqui. O que passei a ele é que há uma lista de inscrição no Campeonato Paulista, e já temos Boselli e Gustavo", explicou.

Em nove meses de Corinthians, Roger anotou cinco gols em 1.336 minutos jogados (média aproximada de um a cada 267 minutos). Ele havia terminado 2018 na reserva de Danilo, meia veterano que foi improvisado no comando de ataque por Jair Ventura.

Agora sem clube, Roger tem liberdade para resolver seu futuro. Há interesse do Goiás, que desde dezembro esperava uma definição por parte do Corinthians para movimentar-se pelo atacante.

BOSELLI

O treino do Corinthians na tarde desta sexta-feira (18), no CT Joaquim Grava, teve pouca tática e muita descontração. O técnico Fábio Carille focou no posicionamento da defesa, depois liberou o elenco para um rachão e por fim comandou um treino tático. Mauro Boselli foi a principal novidade, treinando com os companheiros pela primeira vez e já marcando gol.

Ele anotou o único gol do time de colete, o mesmo de Walter, Léo Santos, Mateus Vital, André Luis e cia. Em uma sobra de bola dentro da área, ajeitou e mandou no cantinho de Cássio, que não pôde fazer nada. Mas quem venceu a brincadeira por 3 a 1 foi o time oposto, que marcou com Avelar e Gustagol (duas vezes).

Apesar do gol no primeiro dia, Boselli é desfalque na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. Ele será apresentado à torcida, mas não joga. Na vaga dele estará justamente Gustagol, que já foi o responsável pela função no amistoso contra o Santos. "No domingo estarei na Arena para a primeira partida da equipe. Obviamente estarei compartilhando deste momento com vocês", convocou o argentino em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais.