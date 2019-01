Sem Gabigol e Arrascaeta, Flamengo encara o Bangu no Estadual

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo estreia oficialmente neste domingo, às 17h, na temporada 2019. Ainda sem seus dois principais reforços, a equipe rubro-negra encara o Bangu, no Maracanã, pela primeira rodada da Taça Guanabara.

Gabigol e Arrascaeta, as principais novidades do elenco para 2019, ainda pouco treinaram com o restante dos jogadores e estão vetados da partida de estreia. O zagueiro Rodrigo Caio, que havia sido reserva na Flórida Cup, ganhou a vaga de Léo Duarte e formará dupla com Rhodolfo.

Em relação ao ano passado, a entrada de Rodrigo Caio é a principal novidade. No gol, Diego Alves retoma a condição de titular, assim como Diego, que volta a atuar na armação de jogadas após a saída de Lucas Paquetá para o Milan.

O Flamengo entra no Campeonato Carioca com favoritismo. A equipe rubro-negra tem a Libertadores como prioridade, mas sabe que não pode deixar uma imagem ruim no Estadual, como aconteceu em 2018. Na ocasião, o time foi eliminado na semifinal pelo Botafogo.

Apesar de já ter se reforçado com grandes estrelas, o Flamengo ainda busca novas contratações. Para o ataque, Bruno Henrique, do Santos, ainda é uma possibilidade. Na defesa, os laterais Rafinha e Dodô são os principais nomes da pauta rubro-negra.

Confira a escalação do Flamengo para a partida de estreia no Estadual do Rio: Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Rodrigo Caio, Renê; Cuéllar, Willian Arão, Diego; Éverton Ribeiro, Uribe, Vitinho. Técnico: Abel Braga

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 17h deste domingo

Juiz: Bruno Arleu de Araújo