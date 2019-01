Sem Neymar, PSG vence com gol de Marquinhos e faz 3 em time de Ganso

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain segue na liderança isolada do Campeonato Francês. Sem Neymar, o time comandado por Thomas Tuchel venceu o Amiens por 3 a 0, neste sábado (12), no Estádio La Licorne, e manteve ampla vantagem para o segundo colocado na ponta da tabela. Cavani, de pênalti, Mbappé e Marquinhos marcaram os gols do triunfo.

Com a suaprincipal estrela poupada, o PSG não encantou, mas fez o suficiente para obter o resultado fora de casa. O time desperdiçou algumas chances na primeira etapa, mas abriu caminho para vitória aos 11 minutos da segunda etapa, quando Cavani converteu a penalidade com categoria.

A situação ficou ainda mais confortável quando o Amiens teve um jogador expulso, na metade do segundo tempo. Com vantagem numérica, o PSG aproveitou e ampliou com Mbappé e Marquinhos.

Além do camisa 10 do PSG, o confronto contou com a ausência de Ganso no Amiens. O meia foi liberado pela equipe e procura clube para retornar ao Brasil.

O resultado mantém a invencibilidade do PSG na competição após 18 jogos. A equipe lidera com 50 pontos -13 a mais que o Lille, segundo colocado. Além disso, o time de Paris tem duas partidas a menos do que o rival na tabela.

O PSG volta a campo no próximo sábado (19), contra o lanterna Guingamp, pela 21ª rodada do Campeonato Francês. Um dia antes, o Amiens visita o vice-líder Lille.