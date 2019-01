Sem perder sets, Nadal atropela novato e vai à semi na Austrália

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O espanhol Rafael Nadal continua com uma campanha arrasadora no Aberto da Austrália. Nesta terça-feira (22), o tenista número 2 do ranking mundial atropelou o norte-americano Francis Tiafoe por 3 a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-2.

Nadal não perdeu nenhum set em cinco partidas no Grand Slam e, agora, voltará a disputar uma semifinal. No ano passado, ele precisou abandonar a partida contra o croata Marin Cilic nas quartas por causa de uma lesão.

Em busca de vaga na decisão, Nadal desafiará mais um integrante da nova geração do tênis internacional. Ele enfrentará o grego Stefanos Tsitsipas, de 21 anos de idade e cabeça-de-chave número 14.

Tsitsipas, que foi o responsável pela eliminação do suíço Roger Federer, passou por um outro espanhol nesta terça. Ele bateu Roberto Bautista Agut por 3 sets a 1, com parciais de 7-5, 4-6, 6-4 e 7-6.

Dono de 17 títulos de Grand Slam, Nadal, de 32 anos de idade, busca o bicampeonato do Aberto da Austrália. O espanhol não atuava desde o Aberto dos EUA, quando abandonou a partida contra o argentino Juan Martín del Potro na semifinal.

A chave feminina também terá a presença de uma surpresa na semifinal. A norte-americana Danielle Collins se classifou com uma vitória de virada sobre a russa Anastasia Pavlyuchenkova, com parciais de 2.6, 7-5 e 6-1.

Antes disso, Collins havia superado tenistas de grande expressão, como a alemã Angelique Kerber, vice-líder do ranking mundial, e a francesa Caroline Garcia, cabeça-de-chave número 19. Outra a cair diante da americana foi a alemã Julia Goerges, 14ª pré-classificada.

Em busca de vaga na decisão, Collins enfrentará a tcheca Petra Kvitova, cabeça-de-chave número 8. Ela avançou com um triunfo sobre a australiana Ashleigh Barty por 2 a 0, com parciais de 6-1 e 6-4.